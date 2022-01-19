Министр энергетики и промышленности Доскул Бекмурзаев на заседании комитета парламента 18 января обсуждал с депутатами энергетический кризис и прохождение отопительного сезона.

Бекмурзаев сначала был благодарен теплой зиме так как снизилась нагрузка на электросети, но затем заявил, что в этом году из-за отсутствия снега может возникнуть дефицит воды в Токтогульском водохранилище.

Теплая зима — это хорошо

Отвечая на вопросы депутатов на заседании парламента 18 января, Бекмурзаев заявил: «Нам с зимой помогает бог. Кроме этого, мы смогли навести порядок в потреблении электроэнергии».

За счет теплой зимы нагрузка на энергетическую составляющую страны значительно снизилась.

Теплая зима — это плохо

Вопросы от депутатов продолжились и когда разговор зашел об уровне воды в Токтогульском водохранилище, Бекмурзаев сказал, что из-за теплой зимы может произойти дефицит.

«Если погода будет такая же, ситуация будет плачевной. В этом году объем воды на 3 млрд кубометров меньше, чем в прошлом году. В марте “Кыргызгидромет” должен дать нам прогноз, если проточность воды будет маленькой, нам с вами придется серьезно задуматься о многих вещах», — сказал Бекмурзаев.

Энергокризис

Кыргызстан в 2021 году столкнулся с энергетическим кризисом из-за периода маловодья, который произошел в центральноазитском регионе. Маловодье повлияло на приток воды в Токтогульское водохранилище — главный источник электроэнергии в Кыргызстане — уровень накопленной воды был очень низким для прохождения осенне-зимнего сезона.

Низкий уровень воды в Токтогульской ГЭС привел к тому, что власти страны начали импорт электроэнергии из Казахстана, а также из Туркменистана и Узбекистана. Вместе с импортом электроэнергии власти ввели лимит на использование электричества для потребителей.

На фоне энергокризиса в Кыргызстане повысили тарифы за электричество для промышленных и коммерческих объектов. Новые тарифы для них начали действовать в октябре 2021 года.