Министр энергетики и промышленности Доскул Бекмурзаев на заседании комитета парламента 18 января обсуждал с депутатами энергетический кризис и прохождение отопительного сезона. Бекмурзаев сначала был благодарен теплой зиме так как снизилась нагрузка на электросети, но затем заявил, что в этом году из-за отсутствия снега может возникнуть дефицит воды в Токтогульском водохранилище. Теплая зима — это хорошо Отвечая на вопросы депутатов на заседании парламента 18 января, Бекмурзаев заявил: «Нам с зимой помогает бог. Кроме этого, мы смогли навести порядок в потреблении электроэнергии». За счет теплой зимы нагрузка на энергетическую составляющую страны значительно снизилась. Теплая зима — это плохо Вопросы от депутатов продолжились и когда разговор зашел об уровне воды в Токтогульском водохранилище, Бекмурзаев сказал, что из-за теплой зимы может произойти дефицит. «Если погода будет такая же, ситуация будет плачевной. В этом году объем воды на 3 млрд кубометров меньше, чем в прошлом году. В марте “Кыргызгидромет” должен дать нам прогноз, если проточность воды будет маленькой, нам с вами придется серьезно задуматься о многих вещах», — сказал Бекмурзаев. Энергокризис Кыргызстан в 2021 году столкнулся с энергетическим кризисом из-за периода маловодья, который произошел в центральноазитском регионе. Маловодье повлияло на приток воды в Токтогульское водохранилище — главный источник электроэнергии в Кыргызстане — уровень накопленной воды был очень низким для прохождения осенне-зимнего сезона. Низкий уровень воды в Токтогульской ГЭС привел к тому, что власти страны начали импорт электроэнергии из Казахстана, а также из Туркменистана и Узбекистана. Вместе с импортом электроэнергии власти ввели лимит на использование электричества для потребителей. На фоне энергокризиса в Кыргызстане повысили тарифы за электричество для промышленных и коммерческих объектов. Новые тарифы для них начали действовать в октябре 2021 года.

