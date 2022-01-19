В российском городе Санкт-Петербург выстрелили в 41-летнего кыргызстанца — его госпитализировали. Об этом 18 января сообщило посольство Кыргызстана в России.

По информации посольства, пострадавший работал в автомастерской в ​​Санкт-Петербурге. 16 января между гражданином Кыргызстана и клиентом автосервиса произошла ссора, в ходе которой клиент выстрелил из пистолета. Кыргызстанец получил ранение в правую щеку.

Полиция задержала стрелявшего, против него возбуждено дело по статье «Хулиганство».

«[…] Канцелярия посольства в Санкт-Петербурге, направила соответствующие вопросы и требования в правоохранительные органы», — отметили в ведомстве.

По информации российского издания «Фонтанка», подозреваемого, жителя Санкт-Петербурга, задержали на два месяца. Он выстрелил, потому что ему не понравилось, как отремонтировали его машину. Судя по видео, выстрелил, пока кыргызстанец стоял к нему спиной. При задержании у мужчины был найден аэрозольный пистолет «Пионер».

По последним данным, в России зарегистрировано 700 тысяч кыргызских трудовых мигрантов. Однако, по неофициальным данным, число кыргызских мигрантов достигает 1 миллиона человек.

На родине работы нет, а в России их никто не ждет. Как пандемия изменила жизнь мигрантов из Центральной Азии?

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