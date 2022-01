19 января на заседании парламента депутаты одобрили кандидатуру Талантбека Иманова на пост министра цифрового развития. За проголосовали 53 депутата, против — 3. 6 января президент Садыр Жапаров освободил от должности минцифры Дастана Догоева, и назначил и.о. министра Талантбека Иманова. Также президент предложил его кандидатуру для утверждения на пост Жогорку Кенешу. Связь Иманова с Ширшовым Талантбеку Иманову всего 35 лет, и он очень быстро продвигается по карьерной лестнице. Издание Factcheck.kg изучило его биографию. Журналисты выяснили, что Иманов начал свою карьеру в качестве сотрудника охраны, затем занимал руководящие должности в крупных частных компаниях. Также Иманов был водителем одного из ближайших соратников Максима Бакиева — Алексея Ширшова. В 2020 году Иманов принимал участие в парламентских выборах в числе партии «Биримдик». Тогда он внес 1,5 млн сомов в избирательный фонд. Иманов был личным водителем Ширшова до 7 апреля 2010 года. После падения бакиевской власти, обвиненный в создании коррупционных схем в энергетическом секторе Кыргызстана Ширшов, покинул страну. До 2010 года он считался «серым кардиналом» в энергетическом секторе Кыргызстана. Он консультировал сыновей бывших президентов: Айдара Акаева, а затем Максима Бакиева по вопросам энергетики страны. Считается, что «коррупционные схемы Ширшова» в энергетике Кыргызстана продолжают работать до сих пор. Журналисты отметили, что Иманов сейчас проживает в доме Ширшова. После революции 2010 года Иманов занимал руководящие должности в ОсОО «Газпром нефть Азия», «дочке» завода «Дастан» «Улане», ЗАО «Полигон». Иманов является председателем правления завода «Дастан» с марта 2020 года. Читать по теме: Депутат Элмурза Сатыбалдиев призвал главу минцифры не стесняться работы с соратником Максима Бакиева

