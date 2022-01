Айзада Канатбекову похитили 5 апреля 2021 года. Спустя два дня девушку нашли убитой. По этому факту было начато несколько досудебных производств, в том числе дело о халатности сотрудников милиции, приведшей к убийству девушки. Однако, по словам адвоката Нурбека Токтакунова, дело о халатности специально не доводят до суда. Об этом он заявил 19 января в интервью «Клоопу». По словам Токтакунова, неделю назад следователь ГКНБ Ормон Аманкулов в устной форме сообщил ему о том, что прошлом году, предъявив обвинение милиционерам, два раза направлял дело в прокуратуру Бишкека. Следователь рассказал, что оба раза надзорный орган возвращал дело с возражениями. «Обвинения были предъявлены одному из рядовых сотрудников — дежурному следователю и одному из начальников Первомайского РУВД. Но прокуратура саботирует. Прокуратура против предъявления этого дела. Поэтому по вине столичной прокуратуры это дело не передаётся в суд», — сказал он. Нурбек Токтакунов. Фото: Кайрат Замирбеков / «Клоопу». Адвокат отметил, что в деле «доказательства халатности на лицо» и его можно было закончить за месяц. «Генпрокуратура лжёт, когда говорит, что дело (о похищении) находится на “особом контроле” и расследуется. Это никакое там темное дело, где надо искать преступников. Здесь конкретные должностные лица на лицо […] Они (следователи) просто сопоставляют как (должностные лица) должны были действовать (по закону) и как действовали (на самом деле). И всё, предъявляют халатность. Это дело одного месяца, а они расследуют [больше 9 месяцев]», — говорит он. По мнению Токтакунова, расследование не завершается из-за того, что за подписью зампрокурора Первомайского района Бишкека Авазбека Каримова в деле есть «фиктивный приказ». «[В фиктивном приказе говорится о том, что] прокуратура Бишкека ещё 6 апреля, то есть на следующий день после похищения (Айзады Канатбековой) уже якобы озаботилась этим делом и якобы дала задание немедленно начать расследовать это дело (о похищении). Это фальсификация и именно поэтому прокуратура задерживает, возражает против предъявления обвинений по делу [о халатности милиционеров]», — заявил он. Кроме того, по словам Токтакунова, таких «фиктивных приказов» в период поисков Канатбековой «есть целая куча». «(Вот это ориентировка) о том, что личный состав якобы был ориентирован на (розыск). Но тогда никто ориентирован не был. Родственники Айзады на постах сами выясняли, что сотрудники милиции даже не знают о том, что разыскивается определенные лица или машина. А вот документ (за подписью) начальника (УВД Первомайского района Бишкека Акылбека) Казакеева о том, что уже 5 апреля (в день похищения) они вплотную приступили к расследованию дела […] и поручили его 13 сотрудникам милиции — это явная фальсификация ничего подобного не было. Они начали шевелиться [7 апреля] после того, как пастух обнаружил трупы (Айзады Канатбековой и похитителя Замирбека Тенизбаева)», — заявил он. Айзаду Канатбекову похоронили в её родном городе Балыкчы. Кроме того, по словам Токтакунова, в деле есть «фиктивный приказ» и за подписью бывшего начальника ГУВД Бишкека Бакыта Матмусаева. По мнению адвоката, следствие должно предъявить обвинение и ему тоже. Токтакунов отмечает, что согласно старому Уголовному Кодексу, следователь должен был ходатайствовать перед прокуратурой о своих подозрениях, но сейчас по новому кодексу он может предъявить обвинение в халатности самостоятельно. «Но он (следователь ГКНБ) этого не делает из каких-то карьерных соображения, потому что боится, что прокуратура поломает ему это дело в суде. Но мы со своей стороны требуем, чтобы следователь не беспокоился о своей [карьере], а исходя из закона предъявил обвинение в халатности и направил дело в суд. В суде уже мы будем разбираться», — сказал он. На момент публикации материала «Клоопу» не удалось получить комментарии Генпрокуратуры. Дело о халатности В сентябре прошлого года Токтакунов заявлял, что расследование по делу о халатности сотрудников милиции приведших к убийству Айзады Канатбековой прекратила Генпрокуратура. Однако, в надзорном органе это опровергли. В Генпрокуратуре тогда заявили, что следствие по этому делу идёт и «находится на особом контроле» прокуратуры. По их данным, досудебное производство по статье «Халатность» в отношении сотрудников УВД Первомайского района Бишкека зарегистрировали 8 апреля, а расследование занимается столичное управление ГКНБ. «Сообщения […] о прекращении производства в отношении сотрудников милиции по […] не соответствует действительности. В настоящее время уголовное дело на стадии расследования в городском управлении ГКНБ», — подчеркнули тогда в надзорном органе. Однако с тех пор никаких подробностей не сообщалось. «Азаттык» 27 декабря прошлого года со ссылкой на Генпрокуратуру написал, что дело всё ещё расследуется. Похищение и убийство Айзады Канатбековой Айзаду Канатбекова похитили утром 5 апреля 2021 года. По словам её матери Назгуль Шакеновой, когда она обратилась в милицию, следователь сказал ей, что это обычное похищение и заверил, что она вскоре погуляет на свадьбе своей дочери. Также он говорил, что они сами в молодости так похитили девушку для своего друга. Мать знала личность похитителя и сообщила кто он милиции — это был неоднократно судимый Замирбек Тенизбаев, который преследовал Айзаду Канатбекову и пытался ее похитить и ранее. Девушка так боялась преследователя, что решила покинуть Кыргызстан — у нее были готовы билеты в Турцию. Само преступление зафиксировали уличные видеокамеры, был известен номер машины и количество похитителей. Момент похищения Айзады Канатбековой попал на камеры видеонаблюдения. Фото: Скриншот с камеры наблюдения. Днём 6 апреля следователь сообщил Шакеновой, что якобы Канатбекову видели в Бишкеке 12 в микрорайоне, как она покупала продукты с мужчиной. Но 7 апреля пастух обнаружил в поле недалеко от Бишкека машину, где было найдено тело девушки. В той же машине было и тело и Замирбека Тенизбаева. Машина находилась на месте несколько дней — а значит, когда следователь пытался убедить женщину в том, что ее дочь гуляла в 12 микрорайоне Бишкека, она уже могла быть мертва. Похищение, убийство девушки и бездействие милиции вызвали широкий общественный резонанс и критику работы правоохранителей. На следующий день после обнаружения тела девушки сотни граждан, недовольных бездействием правоохранителей, вышли на митинг в Бишкеке и Оше. Собравшиеся требовали отставки главы ГУВД Бишкека Бакыта Матмусаева и министра внутренних дел Улана Ниязбекова. Протестующие 8 апреля собрались у здания МВД в Бишкеке. Фото: Айдай Токоева / «Клооп». Милицейские чиновники дали пресс-конференцию, на которой пытались оправдать долгие поиски девушки. 10 апреля МВД сообщило, что после служебного расследования 12 милиционеров были освобождены от должностей, 27 предупреждены о неполном служебном соответствии, еще пяти правоохранителям объявили строгий выговор. В числе тех, кто лишился должности начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев, его заместитель Эрлан Атантаев, начальник УВД Первомайского района Акылбек Казакеев, а также начальник следственной службы ГУВД Бишкека Нурлан Утемисов, который до этого заявил, что поиску похитителей мешали бюрократические проволочки. Дело об убийстве Айзады Канатбековой прекращено в связи со смертью ее похитителя и убийцы Замирбека Тенизбаева, покончившего с собой. Пятерых соучастников похищения Айзады Канатбековой суд признал виновными по статье «Похищение группой лиц по предварительному сговору». Все они получили от 6,5 до 7 лет лишения свободы. Однако, они обжаловали приговор суда и в данное время их апелляция рассматривается в Бишкекском городском суде. Они регулярно меняют свои показания, то признавая вину, то отказываясь от ранее сказанного. Читать по теме: Похищение и убийство Айзады Канатбековой. Хронология событий

