Минздрав предлагает оптимизировать центры семейной медицины (ЦСМ) в Бишкеке. Пресс-служба ведомства представила на рассмотрение обновленную структуру. Какая структура была? Реформу по оптимизации центров семейной медицины в Бишкеке проводили в 2018 году. Тогда 19 центров объединили в 4 районных объединенных центра семейной медицины (ОЦСМ). С помощью реформы хотели укрепить и объединить бухгалтерии, кадровые, лабораторные службы, секторы госзакупок, отделы сбора статистических, аналитических данных и отчетов, сократить персонал. В минздраве отмечают, что оптимизация не достигла своих целей. С помощью объединения ЦСМ, минздрав хотел сэкономить 10,5 миллионов сомов в год, и потратить эти средства на приобретение нового медоборудования. Но сэкономить получилось лишь 3 миллиона сомов. Улучшить качество медуслуг тоже не смогли. Штаты сократили, но были созданы новые отделы и штатные единицы, в результате чего увеличилось число руководителей. Только лишь в ОЦСМ Ленинского района есть 15 руководителей: директор, пять главных врачей, девять заместителей. По сообщению минздрава, при анализе обнаружили, что закупаемые канцелярские, хозяйственные товары и медикаменты распределялись между филиалами неравномерно. Многие медработники, обслуживающие тяжелые участки города (жилмассивы), начали увольняться, поскольку была единая политика при оценке деятельности сотрудников, и им выплачивали такую же зарплату, как и всем остальным работникам. Из-за сокращения медперсонала, увеличились очереди и медобслуживание ухудшилось. Также медработники были недовольны тем, что нет прозрачного распределения финансовых ресурсов между ЦСМ. «Центры семейных медицин, оставшись без финансов, лишились самостоятельности и оперативности в решении возникающих экстренных вопросов. Например, при поломке оборудования, вместо того чтобы оперативно устранить проблемы, руководитель филиала вынужден также обратиться к директору ОЦСМ. На решение этих вопросов уходит время, страдает работа», — сообщили в минздраве. Какая структура будет? В минздраве считают, что в связи с перечисленным, необходимо провести перераспределение системы управления первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в Бишкеке. Ведомство предлагает новую структуру: вместо 19 центров семейной медицины, оставить 10 поликлиник, а остальные 9 превратить в их филиалы.

