Пресс-служба Бишкекского городского суда сообщила журналисту «Клоопа», что экс-депутата Бактыбека Калмаматова отпустили под домашний арест.

Отмечается, что решение по Калмаматову приняли 20 января. Под домашний арест политика отправили на срок досудебного производства до 9 февраля.

Калмаматова задержали в декабре 2021 года по подозрению в разжигании расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды через социальные сети. Задержание произошло в аэропорту, когда он с другими политиками собирался на малый хадж в Саудовскую Аравию.

Позже по решению суда Калмаматова водворили в СИЗО ГКНБ. Задержание политика прокомментировал лидер партии «Азаттык» Исмаил Исаков. Он заявил, что задержание Калмаматова произошло «по указу президента».

В администрации президента попросили Исакова воздержаться от «голословных обвинений» с упоминанием главы государства.

Сам Калмаматов также высказывался с критикой в адрес президента Садыра Жапарова, в том числе из-за изменения Конституции.