19 января Государственный комитет национальной безопасности сообщил о задержании четырех мужчин. Ведомство сообщило, что задержанные ранее похитили двух жителей Оша и вымогали у них деньги. Пострадавшие за два дня до того, 17 января, дали пресс-конференцию, на которой рассказали о похищении и том, что против похитителей не принимают меры. Фото: Турмуш Пострадавшие оказались братьями. Так один из них — Мансур — рассказал, что в декабре 2021 года некие преступники насильно вывезли его вместе со старшим братом в Джалал-Абад. По словам Мансура, у них вымогали 800 тысяч долларов. «Нас взяли в заложники, чтобы вымогать деньги у наших знакомых. Мы занимались строительством. Меня удерживали 15 дней, отпустили с условием, что я должен буду отдать им имущество на $1 млн или $800 тысяч наличными», —сказал один из пострадавших. Сын другой жертвы, Мухаммадджон Азимов, сказал, что получил видео, на котором избивают его отца. Азимов сказал, что ему пришлось переписать свой дом человеку по имени Аббос, чтобы освободить отца. «Через 10 дней вернулся отец. Затем снова пропал, мы обратились в управление ГКНБ в Джалал-Абаде с заявлением», — сказал Азимов. Участники пресс-конференции пожаловались, что подозреваемых сначала задержали, но вскоре отпустили. Они выразили обеспокоенность по поводу безопасности членов семьи. В связи с этим пострадавшие обратились за помощью к президенту Садыру Жапарову и председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. Что говорит ГКНБ? По информации ведомства, правоохранительные органы по данному факту возбудили уголовное дело и освободили гражданина «М.А.», которого удерживали в одной из квартир Джалал-Абада против его воли. Потерпевшего «насильно удерживали в квартире, группой лиц с целью погашения крупной суммы долга», говорится в сообщении. В день происшествия преступники не были задержаны, ведомство объяснило это следующим образом: «Во время следственных мероприятий “М.А” отказался от проведения очной ставки, поэтому не было возможным применения процессуальных норм в виде принудительного задержания», — сказали в ГКНБ. В ГКНБ сообщили, что потерпевший пообещал 17 января прийти на допрос, но вместо этого провел пресс-конференцию в «Акипресс». На следующий день, 18 января, заложников допросили. На этом основании правоохранительные органы задержали четверых подозреваемых«А.М.», «М.К.», «Р.И.» и «А.Я.» и доставили их в изолятор временного содержания ГОВД Джалал-Абада.

