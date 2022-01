Кыргызстанца Чолпонбека Сыдыкова, которого задержали в Алмате и избили местные полицейские, вернули на родину. По приезде его сразу же госпитализировали в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. Ранее в пресс-службе МИД сообщили, что выясняют у казахстанской стороны все обстоятельства «произошедшего инцидента с Чолпонбеком Сыдыковым». «[В том числе проводится работа] по привлечению к ответственности виновных в причинении тяжкого вреда его здоровью», — говорится в сообщении ведомства. Чолпонбек Сыдыков. Скриншот видео АКИpress. Чолпонбек Сыдыков пропал во время беспорядков в Алматы 8 января. По словам его подруги, у него истекал срок временной регистрации и он решил поехать на родину, но его задержали на блокпосту. Спустя 11 дней кыргызстанца нашли в больнице в Алатауском районе. По словам генконсула Кыргызстана в Алматы Назарали Арипова, кыргызстанца задержали силовики в ночь на 9 января и передали полицейским, которые его избили. По данным генконсула, Сыдыкову сломали две ноги, рёбра и отвезли в больницу. «Мы поднялись по лестнице, затем нас провели в какой-то коридор. Там нас у стенки поставили и давай уже бить всех. Всех били. Там кричали мы все. Потом нас били, били, пускай вот с 10 утра нас били, и в обед уже мои ноги сломали. Били кулаками, ногами, дубинками», — рассказал сам кыргызстанец об избиениях. По последним данным в Казахстане по подозрению в участии январских протестах и беспорядках задержали, включая Сыдыкова, шесть кыргызстанцев — всех их в итоге освободили. Также в результате беспорядков в соседней стране погибли два гражданина Кыргызстана. Читать по теме: Жертвы января. Десятки казахстанцев погибли, тысячи – были задержаны и заявили о жестоком обращении

