Кыргызстанца Чолпонбека Сыдыкова, которого задержали в Алмате и избили местные полицейские, вернули на родину. По приезде его сразу же госпитализировали в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

Ранее в пресс-службе МИД сообщили, что выясняют у казахстанской стороны все обстоятельства «произошедшего инцидента с Чолпонбеком Сыдыковым».

«[В том числе проводится работа] по привлечению к ответственности виновных в причинении тяжкого вреда его здоровью», — говорится в сообщении ведомства.

Чолпонбек Сыдыков. Скриншот видео АКИpress.

Чолпонбек Сыдыков пропал во время беспорядков в Алматы 8 января. По словам его подруги, у него истекал срок временной регистрации и он решил поехать на родину, но его задержали на блокпосту.

Спустя 11 дней кыргызстанца нашли в больнице в Алатауском районе.

По словам генконсула Кыргызстана в Алматы Назарали Арипова, кыргызстанца задержали силовики в ночь на 9 января и передали полицейским, которые его избили. По данным генконсула, Сыдыкову сломали две ноги, рёбра и отвезли в больницу.

«Мы поднялись по лестнице, затем нас провели в какой-то коридор. Там нас у стенки поставили и давай уже бить всех. Всех били. Там кричали мы все. Потом нас били, били, пускай вот с 10 утра нас били, и в обед уже мои ноги сломали. Били кулаками, ногами, дубинками», — рассказал сам кыргызстанец об избиениях.

По последним данным в Казахстане по подозрению в участии январских протестах и беспорядках задержали, включая Сыдыкова, шесть кыргызстанцев — всех их в итоге освободили. Также в результате беспорядков в соседней стране погибли два гражданина Кыргызстана.

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