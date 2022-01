У налогоплательщиков Кыргызстана есть время до 28 января (включительно), чтобы выбрать налоговый режим. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе (ГНС). Для выбора режима, отметили там, нужно обратиться с заявлением в налоговый орган по месту налоговой регистрации. Ведомство переходит на усиленный режим работы для обслуживания граждан. «Единые окна» налоговых органов и Центр обслуживания предпринимателей в Бишкеке будут работать в будние дни до 23:00 часов, а в выходные – с 9:00 до 18:00 часов. Кто должен выбрать налоговый режим? Заявление о выборе налогового режима должны подать две категории граждан. Те, кто платил налог на основе общего налогового режима и не платили НДС на конец 2021 года. Им придется выбрать: зарегистрироваться в качестве плательщика НДС или перейти на специальный налоговый режим. Те, кто платил налоги на основе специальных налоговых режимов, действовавших до 31 декабря прошлого года: налог на основе обязательного патента;

налог на основе добровольного патента;

упрощенная система налогообложения на основе единого налога;

налоги на основе налогового контракта;

налоговый режим в свободных экономических зонах;

налоговый режим в Парке высоких технологий;

упрощенная система налогообложения на основе налога с розничных продаж. В налоговой подчеркнули: если налогоплательщик не предоставит заявление о выборе режима до 28 января, то его признают плательщиком на основе общего налогового режима. Как пояснили журналисту «Клоопа» в пресс-службе ГНС, это правило касается и налогоплательщиков по специальному режиму. Если же плательщик не успел подать заявление и его перевели на общий режим, то для перехода на другой режим налогообложения нужно написать заявление в налоговый орган. Из каких налоговых режимов предстоит выбирать? Есть выбор из общего и специальных режимов. В новом Налоговом кодексе упразднили несколько специальных налоговых режимов, которые действовали в старом кодексе. Например, из кодекса убраны налоги на основе налогового контракта, на основе обязательного патента и упрощенная система налогообложения на основе налога с розничных продаж. Специальные налоговые режимы по новому кодексу: налог на основе добровольного патента;

упрощенная система налогообложения на основе единого налога;

налоговый режим в свободных экономических зонах;

налоговый режим в Парке высоких технологий;

налог на майнинг;

налог на деятельность в сфере электронной торговли. К общему налоговому режиму относятся все граждане, уплачивающие подоходный налог со своего дохода. Например, если вы выплачиваете со своей зарплаты 10% от дохода. Остальную часть в 17,25% от вашего дохода за вас выплачивает работодатель. В эту категорию входят юридические лица, работающие не по специальному налоговому режиму, а также те, кто выплачивает налог на прибыль и налог с продаж. Также к общему режиму относятся юридические лица, которые обязаны выплачивать акцизный налог или налог на пользование недрами. Выбрать налоговый режим нужно согласно новому Налоговому кодексу, который подписал президент 18 января. Новый налоговый кодекс еще до его принятия не раз подвергали критике активисты, депутаты и представители бизнеса. К примеру, в Международном деловом совете еще до принятия документа отмечали, что в проекте кодекса больше рисков, чем преимуществ. Сам проект кодекса не публиковали в открытых источниках, итоговый документ был опубликован только после подписания президентом.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!