20 января в Первомайском райсуде Бишкека прошло судебное разбирательство в отношении активиста Мелиса Аспекова, которого подозревают в вымогательстве. В ходе судебного заседания выяснилось, что Аспекова обвиняют в еще одном преступлении — мошенничестве. Судья Марат Сыдыков объединил два уголовных дела «мошенничество» и «вымогательство» в одно производство. По версии стороны обвинения, Аспеков, находясь в 2016 году в колонии, познакомился с неким Ильясом Салтыхановым, и договорился выкупить у него квартиру, а в итоге не заплатил полную сумму. Аспеков вину не признал, и рассказал, что Салтыханов в 2016 году занял у него $10 тысяч, чтобы скостить себе срок по амнистии. По словам Аспекова, тот сидел в тюрьме за убийство милиционера. В итоге Салтыханов не смог вернуть Аспекову деньги, и предложил взамен свою квартиру в Кара-Балте, которую оценил в $21 тысячу. «Я частями отдал им $11 тысяч, потом Салтыханов сказал, что оценивает ее в $23 тысячу, я доплатил еще 2 тысячи. Квартиру переписали на меня. Теперь Салтыханов просто хочет получить деньги за квартиру еще раз», — утверждает Аспеков. Аспеков полагает, что власти нашли жену Салтыханова, запугали, что снова посадят ее мужа в тюрьму, и заставили написать заявление против него. Показания против Жапыкеева и гонения На суде Аспеков заявил, что у следствия нет против него никаких доказательств. По его словам, на него возбудили еще одно уголовное дело, потому что он не дал показания против бывшего главы Финполиции Сыймыка Жапыкеева. По словам обвиняемого, его обещали отпустить, если он пойдет на сделку со следствием. «Если бы я дал показания против Сыймыка Жапыкеева, то никаких уголовных дел не было бы», — говорит Аспеков. Аспеков заявил, что не подвергался таким гонениям ни при Алмазбеке Атамбаеве, ни при Сооронбае Жээнбекове, а сейчас его жестко преследуют. По его мнению, законы в отношении него не работают: он сидит в СИЗО больше года, перенес тяжелую операцию на сердце. Активист считает, что в обоих случаях его должны были отпустить, но не сделали этого. «Бывшего директора госпредприятия “Кыргыз темир жолу” Василия Дашкова освободили из-под стражи якобы по болезни, но ему же даже операцию не проводили», — возмущается Аспеков. Кто такой Мелис Аспеков? Мелис Аспеков был сторонником Садыра Жапарова. Активиста задержали в январе 2021 года по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у руководства «Кыргыз темир жолу». По версии следствия, он вместе с активистом Уланом Джураевым угрожал проверками со стороны финполиции и митингами против руководства предприятия. После этого, Садыр Жапаров будучи кандидатом на пост президента прокомментировал задержание Аспекова, сказав, что «все должны отвечать за свои поступки». 12 мая в фейсбуке появилось обращение от лица Аспекова из СИЗО ГКНБ. В нем говорилось, что в течение трех месяцев Аспекова пытали сотрудники службы по борьбе с коррупцией при ГКНБ и требовали ложные показания против бывшего главы финпола Сыймыка Жапыкеева. В публикации были несколько фотографий с гематомами на теле Аспекова. В ГКНБ 14 мая опровергли эту информацию и заявили, что «расценивают как попытку введения в заблуждение общественность». После этого 24 мая ГКНБ завел еще одно уголовное дело на Аспекова. По версии следствия, Аспеков обманом получил от женщины $15 тысяч за обещание решить вопрос с освобождением ее осужденного родственника. В августе у Мелиса Аспекова 9 августа случился инфаркт. По словам его брата, Азамата Аспекова, активисту вовремя не оказали необходимую медицинскую помощь. В конце августа ему провели операцию на сердце частной клинике «Бикард». Позже его перевели в СИЗО-1.

