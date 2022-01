Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию в качестве депутатки от оппозиционной парламентской фракции «Бутун Кыргызстан» Орозайым Нарматовой. Такое решение члены комиссии приняли на заседании 20 января. Основанием для принятия такого решения стала предоставления ГКНБ и Минобразования информация о том, что Нарматова получила диплом о высшем образовании незаконно. Представитель минобразования на заседании сообщила, что 19 января ректор Джалал-Абадского госуниверситета (ЖАГУ), который она окончила, аннулировал приказ о выдаче диплома Нарматовой. Представитель ГКНБ рассказал, что Нарматова не предоставила следствию оригинал диплома об окончании колледжа. По его словам, сама депутатка заявила, что оригинал диплома сдала в приёмную ЖАГУ при поступлении. Орозайым Нарматова даёт присягу в парламенте. Фото: пресс-служба Жогорку Кенеша. Орозайым Нарматова отреагировала на решение ЦИК с иронией: «Очень смешно. В конце концов могли бы аннулировать мой паспорт, сказав, что он “незаконно получен”». Допрос в ГКНБ 14 января Орозайым Нарматова побывала на допросе в Госкомитете нацбезопасности. В этот же день в спецслужбе сообщили, что её подозревают в незаконном получении диплома. По этому факту возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц Джалал-Абадского госуниверситета (ЖАГУ), которые «незаконно зачислили» туда Нарматову. По данным ГКНБ, в её личном деле в ЖАГУ «отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие наличие у нее среднего профессионального образования, что свидетельствует о незаконности ее зачисления и получения диплома о высшем образовании». Кроме того, в спецслужбе сообщили, что во время сдачи сессий и экзаменов Нарматова была в России. Это, по мнению следователей, «также свидетельствует о незаконности выдачи диплома о высшем образовании ответственными лицами ЖАГУ». Сама Нарматова отрицала все обвинения и говорила, что заведенное уголовное дело не столько про деятельность ЖАГУ, сколько направлено «против неё лично». Читать по теме: «Главная проблема государства видимо я и Мадумаров». Депутатка Нарматова прокомментировала допросы и заявление президента

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!