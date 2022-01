Патрульная служба милиции просит мэрию Бишкека начать строительство новых надземных переходов в городе. Об этом на брифинге 20 января сказал пресс-секретарь службы Байказы Айтикул уулу. По его словам, существующие в Бишкеке подземные переходы, которые используют горожане, «не соответствуют санитарным нормам или не пригодны для использования». «Одна из причин аварий с участием пешеходов — это отсутствие пешеходных переходов. Отдел дорожного патруля написал заявку в мэрию Бишкека о том, что требуется установить 13 [надземных] пешеходных переходов», — сказал Айтикул уулу. Пресс-секретарь добавил, что предложение службы распространяется на улицы, по которым передвигается много пешеходов и автомобилей. «Удобство граждан» или непреодолимое препятствие? Первый в Бишкеке надземный переход открыли в ноябре 2017 года возле Аламединского рынка. Он оснащен лифтом для людей из маломобильных групп и обошелся бюджету города в 17,6 млн сомов. Тогдашний мэр Албек Ибраимов говорил, что переход сделан «для удобства граждан». Спустя месяц горожане сообщили, что лифт надземного перехода огородили забором и заперли на замок. Этот же переход проверила на доступность танцевальная группа брейк-дансеров на инвалидных колясках «Тумар». Они сняли видео, где пытались взобраться вверх по лестнице при помощи пандуса, но для них это оказалось невыполнимой задачей. Городские активисты Pehscom рассказали о минусах надземных переходов, главный из которых – неудобство для людей. Чтобы пользоваться установленными в Бишкеке надземными переходами, горожанам нужно подниматься и спускаться по лестнице – это как минимум затрудняет и замедляет переход дороги. Помимо этого, надземные переходы стоят гораздо больше, чем организация обычных наземных переходов. Для их дальнейшего содержания нужно тоже постоянно выделять деньги. Идею строительства первых надземных переходов в Бишкеке в 2017 году в интервью «Клоопу» раскритиковал дизайнер Дмитрий Бондарев, сказав, что в Бишкеке они «никому не нужны». «Надземные переходы ставятся только на магистралях – они же хайвеи. В черте города этот мрак никому не нужен. Оправдано делать такое через железную дорогу, либо там, где есть многоуровневые дороги» — объяснил он. Дизайнер добавил, что на деньги, предназначенные для строительства таких переходов, мэрия могла бы установить «умные» светофоры системы «зеленая волна». «Тогда проспект Мира можно будет пролететь за пару минут, не мешая пешеходам», — сказал Бондарев.

