Протокол об аренде участка на границе с Таджикистаном, подписанный Адаханом Мадумаровым в 2009 году, не имеет юридической силы. Об этом сказал бывший премьер-министр Кыргызстана Феликс Кулов. Из-за подписания этого документа Мадумарова несколько раз допрашивали в Генпрокуратуре в январе. А президент Жапаров назвал подписание протокола «непростительном предательством на века». Феликс Кулов напомнил, что в 2009 году Мадумаров, будучи секретарем Совета безопасности, подписал протокол об аренде у Таджикистана 275 квадратных метров на неуточненном участке границы для ремонта дороги Ош — Баткен — Исфана и строительства моста. Он отмечает, что именно из-за этого документа «таджикская сторона считает этот участок своим». Протокол, подписанный Адаханом Мадумаровым 2009 году. Фото: Партия «Бутун Кыргызстан». Протокол, подписанный Адаханом Мадумаровым 2009 году. Фото: Партия «Бутун Кыргызстан». Однако, сказал Кулов, протокол еще должно было рассмотреть правительство, утвердить парламенты двух стран и подписать президент. «Вопрос границ записан в Конституции и только в конституционном порядке границы могут меняться. […] Секретари Советов безопасности Кыргызстана и Таджикистана не имеют права этого делать и их подписи юридической силы не имеют», – объяснил Кулов. Экс-премьер также добавил, что Таджикистан, опираясь на этот протокол считает эту спорную территорию своей, но переданной в аренду Кыргызстану. «Однако спорная территория не может передаваться в аренду. Это юридический нонсенс, чтобы спорную территорию, неурегулированную международными и двусторонними соглашениями, можно было передавать кому-то протоколом», — сказал политик. Феликс Кулов. В публикации на своей фейсбук-странице Кулов также добавил, что не видит уголовной вины в подписании Мадумаровым протокола. «Но политическая [вина] — налицо, ибо было дано основание соседям считать спорную территорию своей», — написал он. Где находится участок из протокола? «Азаттык» рассказал, что 275 квадратных метров земли, о которых идет речь в протоколе находятся в приграничном селе Кок-Таш Баткенской области. Этот участок более известен как местность Торт-Кочо, которая важна для обеих стран. «Там пересекаются дороги, ведущие из Баткена в Исфану в Кыргызстане и в сторону таджикистанского анклава Ворух. Старая дорога из Баткена в Лейлек проходила через села в Таджикистане — Сурх и Чорку. В 2007 году в Баткене начали строить независимые дороги. Новая дорога обходит села в Таджикистане и через участок Торт-Кочо в селе Кок-Таш ведет в Лейлекский район», — объяснило издание. Скандальный протокол Досудебное разбирательство по подписанному Мадумаровым протоколу Госкомитет нацбезопасности начал еще в 2019 году. Но, по словам самого нардепа, после «тщательного изучения оно было закрыто». Протокол 2009 года вновь стал темой обсуждения в январе, когда Мадумарова стали допрашивать о нем в Генпрокуратуре. Высказался на эту тему и президент. Cадыр Жапаров на пресс-конференции показывает якобы подписанный Адаханом Мадумаровым протокол. Фото: пресс-служба президента. Садыр Жапаров в интервью «Вечернему Бишкеку» 17 января сказал, что узнал о протоколе, подписанном Мадумаровым, только когда был в Таджикистане. С официальным рабочим визитом в соседней стране Жапаров был в июне прошлого года. «Они предъявили мне протокол и сказали: “Вопрос о местности Торт Кочо протоколом утвержден 12 лет назад, вы арендовали землю на 49 лет, через 37 лет можем продлить [аренду] или закрыть, но обсуждать тот участок мы не будем, давайте продолжим протоколировать другие участки”», – рассказал президент. По его словам, он тогда сразу ответил, что Мадумаров не имел права подписи и отмечал, что «вопросы делимитации и демаркации между двумя странами рассматриваются только правительствами, парламентами и президентами этих государств». Жапаров говорит, что если кыргызская сторона согласится с доводами соседей, то Лейлекский район Баткенской области полностью станет анклавом. «Я не знаю, был ли Мадумаров в то время недальновидным или имел другие, материальные, интересы. Сегодня он заявляет, что многие комиссии рассмотрели протокол и пришли к выводу, что решение было принято в пользу кыргызской стороны, но, несмотря на это, его вызывают на допрос. Он привык лгать и обманывать людей […] Отдать эту землю — непростительное предательство на века», — сказал президент. Ответ Мадумарова Сам Мадумаров неоднократно говорил о том, что подписание этого протокола было верным решением и отмечал, что он не был одобрен Жогорку Кенешем и не имеет юридической силы. По мнению политика, допросы об этом протоколе – это давление со стороны власти на него и сопартийцев по «Бутун Кыргызстану». Адахан Мадумаров в эфире «Эксперттер талдайт». Скриншот с видео. «Прошло уже 13 лет – такие протоколы между министерствами, губернаторами и правительствами подписываются десятками и сотнями в год. Это просто рабочий протокол, не имеющий юридической силы», — сказал он 19 января в эфире программы «Азаттык» «Эксперттер талдайт». 