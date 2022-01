Пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека сообщила, что 19 января суд избрал меру пресечения в отношении главы Гостаможни Адилета Кубанычбекова. По решению суда, Кубанычбекова водворили под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ до 17 марта. Кубанычбекова задержали сотрудники ГКНБ 17 января по подозрению в коррупции. По версии следствия, его задержали из полученных данных «о масштабной коррупции в органах таможенной службы, к которой причастны руководство и начальники структурных подразделений». Также по информации спецслужб, руководство таможни для личного обогащения необоснованно завысило стоимость околотаможенных услуг. Уголовное дело расследуют по статье «Коррупция». Кубанычбекова назначили главой таможни в октябре 2021 года, а в декабре он заявил изданию «Азаттык» о «полном искоренении» контрабанды в таможне.

