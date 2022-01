В ближайший месяц в Кыргызстане литр бензина подорожает на 4 сома, а дизельного топлива — на 6 сомов. Такой прогноз озвучил президент Ассоциации нефтетрейдеров Канатбек Эшатов на пресс-конференции 20 января. По его словам, повышение цен связано с рядом причин, в числе которых – рост отпускных цен на российских нефтеперерабатывающих заводах. Эшатов объяснил, что в январе 2022 года отпускные цены на ГСМ от российских заводов повысились на 110 долларов за тонну бензина и на 130 долларов за тонну дизельного топлива. Основную часть нефтепродуктов Кыргызстан импортирует именно из России. Канатбек Эшатов. Фото: AKIpress. Эшатов добавил, что в поставка нефтепродуктов из Казахстана сейчас невозможна, так как там введен запрет на их экспорт для насыщения внутреннего спроса. В 2021 году цены на ГСМ в Кыргызстане существенно выросли. По данным Sputnik Кыргызстан, если в начале года бензин АИ-92 стоил 35,9 сомов за литр, то к декабрю – уже 59 сомов. Бензин АИ-95 за этот период подорожал на 27 сомов, а дизельное топливо – на 22 сома. Госагентство антимонопольного регулирования сообщило 11 ноября 2021 года, что с начала года розничные цены на бензин выросли до 70%, а на дизельное топливо — до 50%. При этом, в агентстве подчеркивали, что Кыргызстан «обеспечен ГСМ и дефицита нет». По данным Госантимонополии, основная причина роста цен на топливо в Кыргызстане — рост отпускных цен на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

