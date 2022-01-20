20 января в Первомайском райсуде Бишкека проходит разбирательство по делу об убийстве криминального авторитета Алмазбека Сулайманова по прозвищу Лимонти.

У здания суда митингуют сторонники Талгата Шамиева, обвиняемого в убийстве кримавторитета.

Участники акции считают, что судья по данному делу Мирлан Термечиков необъективно рассматривает уголовное дело. Митингующие требуют, чтобы он принял отвод.

В руках протестующих плакаты с надписями: «Требуем справедливого суда», «Термечикову отвод», «Просим Ташиева и Жапарова взять дело под свой личный контроль».

фото: 24.kg. Митинг сторонников обвиняемого в убийстве Лимонти

Почему Талгат Шамиев протестует?

14 января в Первомайском райсуде Бишкека состоялось очередное заседание по делу об убийстве Алмазбека Сулайманова (Лимонти). На нем должны были рассмотреть продление сроков судебного разбирательства и меру пресечения обвиняемому.

По версии следствия, обвиняемый Талгат Шамиев, имел личную неприязнь к Лимонти, который убил в 90-е его отца.

Адвокат Шамиева просил суд продлить меру пресечения его подзащитному только до 28 января, отметив, что уголовное дело поступило в Нарынский городской суд ровно год назад (28 января), а новый Уголовно-процессуальный кодекс запрещает продлевать срок меры пресечения более одного года.

Однако суд решил продлить срок содержания под стражей Шамиева еще на два месяца. Тот возмутился, и прямо в зале суда зашил себе рот проволокой. Также он объявил голодовку.

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Убийство Лимонти и суд

Алмаз Сулайманов был убит в Нарыне 28 марта 2020 года — ему нанесли 26 ножевых ранений, и он скончался на месте.

В милиции сообщили, что Лимонти и Шамиев столкнулись на дороге, в результате чего между водителями произошла словесная перепалка.

«Когда член ОПГ вышел из авто, его несколько раз ударили ножом. Он скончался на месте от полученных травм. Подозреваемый положил труп в машину, вместе с ним приехал в местное РОВД и сдался. Он зашел в милицию и сказал, что убил человека. Им оказался Талгат Шамиев, сын убитого в 1998 году Имаша Шамиева. Он заявил, что отомстил Лимонти, которого осудили за совершение этого преступления», — рассказали в милиции.

Во время следствия Шамиев говорил, что совершил преступление один на почве ссоры, и не знал убитого ранее, но на суде изменил показания, заявив, что оборонялся.

В 1999 году Алмаз Сулайманов был приговорен Нарынским районным судом к расстрелу за двойное убийство, разбойное нападение и вымогательство. После введения в стране моратория на смертную казнь его приговорили к 25 годам лишения свободы.

В августе 2019 года его перевели в колонию-поселение в Балыкчы, поскольку он отсидел большую часть срока лишения свободы.