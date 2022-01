В Бишкеке 19 января прошла встреча инициативной группы «инициаНет строительству города Асман». Об этом сообщила соорганизатор этой группы Толкун Бекбулатова на своей фейсбук-странице. Встреча инициативной группы «Нет строительству города Асман» Фото: фейсбук-страница Толкун Бекбулатовой. По её словам, на встрече приняли участие более 40 активистов. В ходе собрания они отметили, что озеро Иссык-Куль и его прилегающие территории входят в особо охраняемую биосферную территорию. По их мнению, проект строительства города Асман «изначально утопичен и не может быть реализован с экономической, инфраструктурной и социальной составляющих». Они считают, что при реализации проекта «высоки риски экологической катастрофы, ограничения и нерационального использования природных, инфраструктурных и человеческих ресурсов». Бекбулатова сообщила, что в связи с этим они решили обратиться к президенту, спикеру Жогорку Кенеша, главе кабмина и Генпрокурору с требованием отклонить реализацию проекта строительства города Асман. Проект города Асман О том, что на побережье озера Иссык-Куль хотят построить новый город Асман, стало известно в середине прошлого года. В июле 2021 года власти презентовали пилот проекта «Экологически чистый город Асман». Они заявили, что проект призван разгрузить Бишкек и способствовать развитию туризма в стране. По задумке авторов, с высоты новый город должен выглядеть, как комуз, в нем будут использоваться альтернативные источники энергии и экологически чистые виды транспорта. Кроме того, в городе будут соблюдаться принципы зеленой экономики. Проект города Асман. Фото: «Азаттык». По словам авторов идеи, город будет рассчитан на 500-700 тысяч человек постоянно проживающего населения, а построить целый эко-город хотят за семь-десять лет. Авторы проекта считают, что «возведение концептуально нового города в пределах 4 тысяч гектаров будет стоить меньше, чем обновление функционирующего». В минэкономики оценили стоимость строительства города в $20 млрд. Ранее власти создали госдирекцию, которая будет заниматься реализацией этого проекта. Её сейчас возглавляет бизнесмен Тимур Файзиев, которого в середине прошлого года его объявляли в розыск по подозрению в соучастии в коррупции. По словам президента Садыра Жапарова, на Асман из бюджета «не потратят и тыйына» — власти только выделят земли для инвесторов. Взамен государство получит 10% в виде квартир, которые будут проданы населению через ипотечную компанию. Он сообщил, что разрабатывается генеральный план города Асман — только это займет один-два года. «Начало строительства города создаст не менее 200 тысяч рабочих мест. Будет построен экологически чистый город. Мы будем держать под контролем всю работу над проектом. Таким же методом строилась Астана», — заявил он. Читать по теме: Файзиев, инвесторы и принц Дубая. Что рассказали президент и депутат Сабиров о проекте города Асман

