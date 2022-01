Министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков на брифинге 20 января сказал, что 2022 год, как и прошлый, в плане поливной воды «обещает быть нелегким». Он рассказал, что для улучшения жизни фермеров и устранения проблем с поливом полей, ведомство уже начало работу по ремонту ирригационных сетей. «Уже выделили 1 млрд сомов, чтобы наши сотрудники смогли подготовить межхозяйственную сеть и мы активно работает с органами местной власти», — сказал министр. Джаныбеков также рассказал, что ирригацию нужно улучшать и ремонтировать, так как при нынешней ситуации во время транспортировки воды ее потери составляют около 60%. «К примеру, если в головном сооружении канала загружаем 10 кубометров воды в секунду, то фермер получает 4-4,5 кубов, более половины мы теряем по дороге. Этот миллиард сомов даст нам возможность отремонтировать 661 канал, 114 км каналов мы забетонируем и на 883 км мы проведем очистку», — сказал он. По словам министра, ремонт ирригации и бетонирование каналов уменьшает потери воды и позволит повысить ее пропускную способность, за счет этого фермеры будут получать больше воды для хозяйств. Он добавил, что на полученный 1 млрд сомов уже во всех областях идет ремонт ирригации, они продолжаться до конца 2022 года. Министр также дал и небольшой прогноз по возможной засухе в этом году, основываясь на данных «Кыргызгидрометцентра». «Пока по осадкам, которые выпали на сегодня, мы предполагаем, что водность не будет высокой. Осадков пока мало. Мы допускаем, что могут быть вопросы по количеству воды, в первой половине вегетации. Для нас очень важно наличие воды в источникам в апреле и мае, для ранних поливов», — сказал он. Все будет еще хуже. Почему фермерам в Чуйской области не хватает поливной воды? 2021 год для фермеров Кыргызстана выдался непростым из-за малых осадков и засухи. Фермеры даже выходили на митинги в Бишкеке, чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме. Кроме фермеров, засуха повлияла и на энергетику страны из-за чего произошел кризис. Властям пришлось ввести лимит на потребление электроэнергии и импортировать электричество у соседних стран.

