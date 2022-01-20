Минздрав сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли четыре пациента с COVID-19.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 842 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Также за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 870 человек.

  • Бишкек — 600;
  • Ош — 10;
  • Чуйская область — 161;
  • Ошская область — 16;
  • Таласская область — 18;
  • Нарынская область — 2;
  • Иссык-Кульская область — 13;
  • Джалал-Абадская область — 23;
  • Баткенская область — 27.

По данным минздрава, всего за все время пандемии в стране выявили 193 028 случаев заражения коронавирусом.

Ведомство также сообщило, что за сутки выздоровели и были выписаны из больницы 266 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 181 692 человека.

По их данным, на 20 января в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 1 040 пациентов. Еще 5 961 человек лечатся амбулаторно.

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