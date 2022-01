Минздрав сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли четыре пациента с COVID-19. По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 842 человека, у которых был подтвержден коронавирус. Также за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 870 человек. Бишкек — 600;

Ош — 10;

Чуйская область — 161;

Ошская область — 16;

Таласская область — 18;

Нарынская область — 2;

Иссык-Кульская область — 13;

Джалал-Абадская область — 23;

Баткенская область — 27. По данным минздрава, всего за все время пандемии в стране выявили 193 028 случаев заражения коронавирусом. Ведомство также сообщило, что за сутки выздоровели и были выписаны из больницы 266 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 181 692 человека. По их данным, на 20 января в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 1 040 пациентов. Еще 5 961 человек лечатся амбулаторно.

