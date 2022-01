Эдуард Кубатов, покоривший Эверест, стал президентом Федерации альпинизма и скалолазания. Соответствующее решение принято 19 января 2022 года на заседании правления, а 13 января была выбрана новая команда спортивной организации. Ранее должность президента занимал Леван Алибегашвили. Он руководил федерацией 28 лет. Кубатов поблагодарил в Instagram Алибегашвили, и заявил о необходимости реанимирования «некогда легендарной Федерации». Он также отметил, что нужно популяризировать и развивать олимпийское скалолазание. «Сформирована новая и сильная команда. Впереди новые цели! Новая нормативная база, олимпийский скалодром, инвестиции и реанимация международных альпинистских лагерей, создание тренировочных секций и школ-инструкторов в Бишкеке, Оше и в Караколе! Реализация нового национального проекта “Кыргызский Снежный барс” и национальной гималайской экспедиции!», — написал он. Кто такой Эдуард Кубатов? В мае 2021 года Эдуард Кубатов покорил Эверест, высочайшую вершину Земли. Кубатов — второй кыргызстанец, которому удалось покорить эту вершину. Первым туда взобрался кыргызстанец Дмитрий Греков в 1997 году. Эдуард Кубатов — почетный консул Индонезии в Кыргызстане, бывший член совета директоров «Центерра Голд Компани». Ранее работал в ГКНБ. В 2015 году Эдуард Кубатов поднялся на вершину пика Аконкагуа в Аргентине и водрузил там первый флаг Кыргызстана. В апреле 2021 года Кубатов в передаче «Вечер трудного дня» рассказал о том, что собирается покорить семь вершин. Это восхождение на высочайшие вершины всех частей света (Северная и Южная Америки считаются отдельно). По его словам, Эверест стал пятой вершиной в его программе. До этого он уже поднялся на пик Аконкагуа в Южной Америке, на Эльбрус в Европе, на гору Косцюшко — высшую точку Австралии, а также на Килиманджаро в Африке. «Для любого альпиниста Эверест это высшая точка, это как Олимпийские игры или чемпионат мира для спортсмена», — сказал он тогда. «7000 метров до цели». Как кыргызские альпинисты стали первыми в мире Зимними снежными барсами Если больше не можешь идти — оставайся умирать один. Интервью с кыргызстанцем, покорившим Эверест

