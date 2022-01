19 января ведущий специалист Управления социального фонда Сокулукского района Чуйской области был задержан во время получения взятки. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе ГКНБ. 17 января житель вышеуказанного района обратился к сотруднику соцфонда З.Э.З., чтобы получить копию документа о социальных отчислениях за последние 10 лет. Специалист, ознакомившись с документом, якобы нашел нарушения. Он предложил решить возникшую ситуацию с помощью денег. Данный факт был зарегистрирован по статье «Вымогательство», подозреваемый водворен в СИЗО ГКНБ. Следственные мероприятия продолжаются. Ранее, 8 декабря 2021 года, ГКНБ задержал главного специалиста отдела социальной службы Сузакского района за получение взятки. Сотрудница требовала от местного жителя деньги за рассмотрение и регистрацию заявления на получение пособия на ребенка. Дело было зарегистрировано по статье «Вымогательство», подозреваемая была взята под стражу и водворен в ИВС. По теме: ГКНБ задержал двух сотрудников госучреждения «Кадастр». Они фигурируют ещё в 11 уголовных делах

