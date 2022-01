20 января пресс-служба правительства сообщила, что председателем Государственной таможенной службы при минфине назначен Самат Исабеков. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров. По данным ведомства, Исабекова представили коллективу гостаможни. Ранее Самат Исабеков уже возглавлял ГТС — с начала июня 2021-го до конца октября того же года. Распоряжение подписал бывший председатель кабмина Улукбек Марипов. В открытых источниках про Самата Исабекова информации не так много. Однако, он фигурировал в совместном расследовании «Клоопа», радио «Азаттык» и OCCRP про отмывание денег из Кыргызстана. Он рассказал, как таможенная служба коррупционным путем получает тысячи долларов за то, что закрывает глаза на то, как из страны вывозят миллионы. Вывозили эти деньги в том числе пока зампредом таможни был Райымбек Матраимов — сейчас он включен в «Список Магнитского» как коррупционер, да и сам на суде признался в коррупции, пошел на сделку со следствием и свидетельствовал против других таможенников. Этот суд и решение в отношении Матраимова, как и сомнительная репутация бывшего чиновника, не помешали депутату шестого созыва Мурадылу Мадаминову 28 июня 2021 года на заседании парламента заявить председателю таможни Исабекову, что ему стоит воспользоваться советами Матраимова для улучшения работы ведомства. В итоге 26 октября 2021 года Исабекова сменили на молодого бизнесмена Адилета Кубанычбекова, при этом не объяснив ему причины увольнения. Спустя несколько месяцев после назначения Кубанычбеков заявил, что победил контрабанду на таможне — и что подвел итоги расследования по 40 «кадрам Матраимова». По словам Кубанычбекова, 20 из 40 человек не имели отношения к коррупционным схемам, 14 уволены, 6 — отправлены в резерв кадров. 17 января Кубанычбеков был задержан ГКНБ по подозрению в коррупции. Ведомство сообщило, что были «получены данные о масштабной коррупции в органах таможенной службы, к которой причастны руководство и начальники структурных подразделений». «Имеющиеся данные свидетельствуют о лоббировании руководством Таможенной службы интересов частных компаний, занимающихся импортом товаров, которым создаются льготные условия, а таможенное оформление производится с грубым нарушением законодательства, используются схемы по укрытию товаров от таможенного администрирования за систематическое получение взяток», — говорится в сообщении от ГКНБ. Известно, что компания Кубанычбекова «Силк Вей Терминал» — является учредителем трех других фирм: «Место таможенного оформления «Юг», «Место таможенного оформления «Север» и «Таможенная инфраструктура».

