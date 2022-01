Министерство иностранных дел Кыргызстана 21 января вручило ноту консулу посольства Казахстана в стране из-за случившегося с Чолпонбеком Сыдыковым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Сыдыкова задержали в Алмате местные силовики в ночь на 9 января. Его тогда передали полицейским, которые сломали ему две ноги и рёбра. В МИДе отметили, что обеспокоены действиями «отдельных сотрудников правоохранительных органов Казахстана по применению неправомерных действий в отношении Сыдыкова, повлекших за собой тяжкий вред здоровью». Кроме того, в ведомстве обратили внимание казахстанской стороны «на необходимость проведения тщательного и объективного расследования с выяснением всех обстоятельств произошедшего инцидента и привлечением к ответственности всех виновных должностных лиц и выплаты компенсации за причинение тяжкого вреда здоровью кыргызстанца». Что произошло с Сыдыковым? Чолпонбек Сыдыков пропал во время беспорядков в Алматы 8 января. По словам его подруги, у него истекал срок временной регистрации и он решил поехать на родину, но его задержали на блокпосту. Спустя 11 дней кыргызстанца нашли в больнице в Алатауском районе. По словам генконсула Кыргызстана в Алматы Назарали Арипова, кыргызстанца задержали силовики в ночь на 9 января и передали полицейским, которые его избили. По данным генконсула, Сыдыкову сломали две ноги, рёбра и отвезли в больницу. «Мы поднялись по лестнице, затем нас провели в какой-то коридор. Там нас у стенки поставили и давай уже бить всех. Всех били. Там кричали мы все. Потом нас били, били, пускай вот с 10 утра нас били, и в обед уже мои ноги сломали. Били кулаками, ногами, дубинками», — рассказал сам кыргызстанец об избиениях. Чолпонбека Сыдыкова привезли на родину 20 января на карете скорой. По прибытие в Кыргызстан его сразу же госпитализировали в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. По данным минздрава, у кыргызстанца закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма груди, множественные переломы ребер, открытые переломы обеих костей обеих голеней со смешением. «Состояние пациента оценивается специалистами как стабильно тяжёлое. Больной госпитализирован в реанимационное отделение, по мере улучшения состояния будет переведен в профильное отделение. Будут проведены дополнительные обследования, в настоящее время начато лечение пострадавшего», — сообщили в минздраве, отметив, что вся медпомощь Сыдыкову будет оказана рамках программы государственных гарантий.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!