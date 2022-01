С 1 апреля все государственные органы Кыргызстана полностью перейдут на электронный документооборот. Об этом на совещании 20 января заявил глава кабмина Акылбек Жапаров. По данным пресс-службы кабмина, в ходе совещания обсуждались проблемы, возникающие при введении информационных систем Infodocs, e-kyzmat и «Санарип аймак» в разрезе регионов и айыл окмоту. По словам Жапарова, меньше всего госорганов к системе электронного документооборота подключены в Чуйской области. Там к системе электронного документооборота подключены только 74 из 105 айыл окмоту. «Такие показатели недопустимы. С 1 марта администрация президента перестанет принимать документы на бумажных носителях, а с 1 апреля все госорганы полностью перейдут на электронный документооборот. Надо ускоряться, это требование времени. В соседних странах уже перешли на электронный документооборот, а мы никак не можем это сделать», — отметил Жапаров. Заседание кабмина 20 января. Фото: пресс-служба кабинета министров. Ранее сообщалось, что президент Садыр Жапаров поручил кабмину ускорить внедрение электронного документооборота. Он на заседании кабмина 25 декабря дал 15 дней на подготовку к переходу на систему электронного документооборота. Подключаем всех В пресс-службе кабмина «Клоопу» отметили, что переход к электронному документообороту идёт «потихоньку» и поставленная задача президентом «должна быть выполнена». В министерстве цифрового развития сообщили, что по всей стране к системе Infodocs подключен 941 госорган. Так из 452 айыл окмоту подключены 400. В пяти областях из семи более 94% айыл окмоту подключены к электронному документообороту. Отстают Чуйская и Ошская области — там к системе электронного документооборота подлючены 74% и 76% айыл окмоту. Infodocs — это информационная система, предназначенная для автоматизации документооборота в госорганах, органах местного самоуправления и госпредприятиях. Система Infodocs. Фото: пресс-служба кабмина. По данным минцифры, с момента внедрения системы в госорганах всего зарегистрировано 2,4 млн документов, а количество пользователей системы электронного документооборота составляет 35 тысяч государственных и муниципальных органов. «На сегодняшний день обмен корреспонденцией министерства между администрацией президента, МИД, минэкономики, минюстом и нацстатком производится исключительно в электронном формате в СЭД», — сообщили в минцифры. В ведомстве отметили, что помогают госорганам внедрить электронный документооборот и обучают госслужащих в работе с системой сотрудники госпредприятия «Инфоком», которая и разработала Infodocs. Глава кабмина на совещании 20 января сообщил, что по итогам первого квартала этого года госслужащие пройдут аттестацию на знание систем электронного документооборота и предоставления электронных услуг населению. В итоге Жапаров поручил организовать выездные группы из числа сотрудников администрации президента и минцифры, чтобы проводить обучающие семинары в регионах.

