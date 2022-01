В городе Кара-Балта подожгли машину замначальника ОВД Жайылского района Кайрата Иманалиева, сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области. В пресс-службе рассказали, что вызов о том, что во дворе многоэтажного дома горит автомобиль «Хонда Аккорд», поступил в полчетвертого утра 21 января. На место приехали пожарные и милиция. После того, как пожар был потушен, на заднем сиденье автомобиля обнаружили камень, сообщают в ГУВД. По предварительным данным, добавляют там, в машине чувствовался запах горючей смеси. Милиция возбудила уголовное дело, ведется следствие. Фото на главной иллюстративное.

