В городе Кара-Балта подожгли машину замначальника ОВД Жайылского района Кайрата Иманалиева, сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В пресс-службе рассказали, что вызов о том, что во дворе многоэтажного дома горит автомобиль «Хонда Аккорд», поступил в полчетвертого утра 21 января. На место приехали пожарные и милиция.

После того, как пожар был потушен, на заднем сиденье автомобиля обнаружили камень, сообщают в ГУВД. По предварительным данным, добавляют там, в машине чувствовался запах горючей смеси.

Милиция возбудила уголовное дело, ведется следствие.

Фото на главной иллюстративное.

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