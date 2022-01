В городе Кара-Куль Джалал-Абадской области милиция начала проверку после того, как группа парней потребовала от акушера-гинеколога мужского пола уйти с работы и не осматривать женщин. Об этом сообщили издания «Турмуш» и Kaktus.media, ссылаясь на УВД области. Гинеколог Жамгырбек Шукурбек уулу, рассказал журналистам, что инцидент произошел 17 января – к нему подошли семеро парней и заявили, что ему «нельзя осматривать женщин». Врач ответил, что это его профессия, и он помогает женщинам. Мужчины возразили, что он может работать, только если нет других врачей, добавив, что «врачи-мужчины не должны осматривать женщин». «Я стал им объяснять, что ситуации бывают разные, что мы должны оказывать медицинскую помощь, несмотря на то, мужчина это или женщина. […] К нам обращаются с жалобами на состояние здоровья. Мы же не устраиваем осмотры просто так», — цитирует Шукурбека уулу издание «Турмуш». Далее, говорит врач, парни начали обвинять его в «прелюбодеянии» и посоветовали уйти с работы. Кроме этого они заявили, что пойдут жаловаться в мэрию, добавив, что в шариате (свод правил в исламе) «за прелюбодеяние закидывают камнями». Что сказал директор больницы? Директор Центра общеврачебной практики (ЦОВП) Абдулбакы Ырысбеков рассказал журналистам «Турмуш», что Шукурбек уулу поступил в ординатуру и работает акушером-гинекологом три года. «Сегодня в родильном отделении есть один гинеколог, два ординатора работают помощниками. Один из них — Жамгыр Шукурбек уулу. Работать одному гинекологу в роддоме очень сложно», — сказал Ырысбеков. Директор добавил, что коллеги сами просили Шукурбек уулу выучится на акушера-гинеколога, так как в Кара-Куле не хватает таких специалистов. Для привлечения таких специалистов, сказал он, сотрудники больницы уже обращались в разные органы и писали письма. Главврач Джалал-Абадского областного центра репродукции Айнура Давлетова считает вмешательство в кадровую политику больницы неправильным. «Для нас самое главное, чтобы роженица и ее ребенок были здоровы. У нас и без этого в регионе не хватает 17 акушеров-гинекологов», — сказала она. В пресс-службе УВД Джалал-Абадской области сообщили, что по факту произошедшего начали проверку. Материалы дела зарегистрировали в ОВД города Кара-Куль.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!