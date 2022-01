Государственная налоговая (ГНС) служба рассказала, кто из граждан должен до 28 января написать заявление в налоговый орган, чтобы сменить режим налогообложения. В службе пояснили, что выбрать налоговый режим должны граждане, которые до 31 декабря 2021 года работали: по обязательному патенту;

по налоговому контракту;

по налогу с розничных продаж. В пресс-службе ГНС журналисту «Клоопа» пояснили, что выбрать налоговый режим этим группам налогоплательщиков нужно, так как эти налоговые режимы убрали из нового Налогового кодекса. В ГНС добавили, что гражданам, работающим по добровольному патенту писать заявление не нужно. Также в налоговой сообщили, что граждане, которые платят налоги в общем налоговом режиме с объемом годовой выручки до 30 млн сомов, могут выбрать режим единого налога. «Если они зарегистрированы плательщиками НДС, регистрация по НДС аннулируется. Для остальных категорий налогоплательщиков нет необходимости обращаться в налоговые органы», — сообщили в ГНС. Ведомство переходит на усиленный режим работы для обслуживания граждан. «Единые окна» налоговых органов и Центр обслуживания предпринимателей в Бишкеке будут работать в будние дни до 23:00 часов, а в выходные – с 9:00 до 18:00 часов. Что такое налоговый режим? Налоговый режим — это то, по каким условиям физлицо или юрлицо будут вести свою деятельность. Налоговый режим определяет то, какие налоги нужно выплачивать и по каким ставкам. Выбор налогового режима зависит от вида деятельности. Однако, если вы не выберите его до 28 января, то вы будете определены в общий налоговый режим. В зависимости от вашей деятельности ставки ваших налогов могут или повыситься или остаться прежними.

