Уже бывшая депутатка Жогорку Кенеша от партии «Бутун Кыргызстан» Орозайым Нарматова в интервью 24.kg заявила, что ее диплом аннулировали незаконно, как и отозвали мандат. Нарматова не будет оспаривать в суде решение ЦИК о лишении ее мандата, потому что морально и физически устала, и не верит в справедливость и объективность судебной системы. Но она продолжит выражать свою гражданскую позицию. «Заставить меня замолчать у них не получится. Да, я не буду депутатом, но буду говорить. Я буду и дальше активно выражать свою гражданскую позицию, заявлять открыто о беззаконии и произволе», — отметила Орозайым Нарматова. Депутат Дастан Бекешев заявил, что Нарматову лишили мандата депутата незаконно. «ЦИК лишил депутатского мандата Орозайым Нарматову. Это незаконно, так как часть 2 статьи 79 Конституции даёт исчерпывающий перечень, на основании которых депутат может быть лишен мандата. Она не кандидат, она уже депутат», — написал он в своем фейсбуке. «Если правоохранительным органам не нравится то, что у неё фальшивый диплом, то нужно возбуждать дело и идти через прошение о лишении статуса неприкосновенности, а сейчас же выбран незаконный путь», — считает политик. Бекешев говорит, что высшее образование и образованность — это разные понятия. И приводит примеры на политиках. «У нас министр цифрового развития заочно окончил вуз почти в 30 лет и сейчас является министром, хотя уверен он за период заочного обучения мало чего освоил из учебной программы. У нас и по сей день есть депутаты с дипломами, но еле читающие. У нас Президент Садыр Жапаров в один год со мной окончил юридический факультет КРСУ (я об этом только сейчас вычитал), но кто его одногруппники и помнит ли он теорию государства и права?» — сообщил он. Сам он считает, что требование о наличии диплома у депутатов в данное время ничего не дает. «Так вот, что даёт это требование о наличии диплома? В нынешнее время — ничего. У меня в штабе работали молодые ребята, ещё не окончившие вузы, но на голову выше многих чиновников по компьютерной грамотности, знанию языка, навыкам и способностям. Надо это требование отменять, а Нарматовой советую идти в суд и обжаловать решение ЦИКа», — сказал он. Как Нарматову мандата лишали 20 января Центризбирком признала диплом о высшем образовании депутатки Нарматовой недействительным. Таким образом, ЦИК отменила регистрацию Нарматовой и лишила ее депутатского мандата. Данное решение было принято после того, как на заседании была заслушана информация от Госкомитета нацбезопасности и минобраза о якобы незаконном получении диплома Нарматовой. Представитель минобраза сообщила, что 19 января ректор Джалал-Абадского госуниверситета (ЖАГУ), который она окончила, аннулировал приказ о выдаче диплома Нарматовой. Представитель ГКНБ рассказал, что Нарматова не предоставила следствию оригинал диплома об окончании колледжа. По его словам, сама депутатка заявила, что оригинал диплома сдала в приёмную ЖАГУ при поступлении. Орозайым Нарматова отреагировала на решение ЦИК с иронией: «Очень смешно. В конце концов могли бы аннулировать мой паспорт, сказав, что он “незаконно получен”». 14 января Нарматову вызвали на допрос в ГКНБ. В комитете сообщили, что её подозревают в незаконном получении диплома, и по этому факту возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц Джалал-Абадского госуниверситета (ЖАГУ). 20 января пресс-служба комитета сообщила, что президент Садыр Жапаров поручил им провести масштабную проверку всех государственных и муниципальных служащих на наличие поддельных дипломов, свидетельств и сертификатов об образовании. Депутат фракции «Бутун Кыргызстан» Исхак Масалиев рассказал, что теперь место Орозайым Нарматовой в парламенте может занять капитан милиции, следовательница Аламединского РОВД Айгуль Айдарова. По словам депутата, Айдарова идет следующей по партийному списку, и является представительницей того же пола, что и Нарматова, поэтому по закону вакантный мандат переходит ей.

