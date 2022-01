Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев назвал уголовное дело на лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова по поводу протокола с Таджикистаном 2009 года — политическим гонением и двойными стандартами. Видеообращение политика опубликовал «Жалбырак ТВ». Почему уголовное дело незаконно? Текебаев напомнил об уголовном кодексе, где прописано, что после истечения срока давности уголовные дела не возбуждаются. Он отметил, что протокол был подписан в 2009 году и с тех пор прошло 13 лет, а «по действующему законодательству уголовные дела со сроком давности более 10 лет возбуждать нельзя». Текебаев добавил, что Уголовный кодекс подписывал сам президент Садыр Жапаров. «Следовательно, возбуждать уголовное дело за действия 13-летней давности — абсолютно незаконно», — сказал Текебаев. Почему это политическое гонение? Текебаев считает, что на Мадумарова оказывается политическое гонение. По словам политика, оно началось еще во времена правления бывшего президента Сооронбая Жээнбекова. Политик отметил, что этот же протокол в 2009 году от имени правительства подписал и другой чиновник — на то время министр транспорта Нурлан Сулайманов, но к нему не было никаких претензий ни при Жээнбекове, ни при нынешнем президенте Садыре Жапарове. «Сооронбай Жээнбеков во время своего правления возбудил уголовное дело по данному протоколу. Но если говорить о справедливости и законности, дело должны были возбудить не только на Мадумарова, но и на Сулайманова. Однако, этого не было. Сулайманов на выборах поддерживал кандидатуру Жээнбекова, а Мадумаров был его оппонентом. В итоге, Сулайманова допустили к выборам в 2020 году от партии “Кыргызстан”, а на Мадумарова завели дело», — говорит Текебаев. По словам Текебаева, политическое преследование продолжилось и при Садыре Жапарове, потому что дело в отношении Мадумарова возобновили, а Сулайманова же назначили советником Акылбека Жапарова. Текебаев добавил, что сын Сулайманова участвовал в выборах от партии «Ата-Журт Кыргызстан», которую связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. «Факт в том, что на Мадумарова возбудили дело, а на тех людей, которые подписали документ и принесли его в Жогорку Кенеш — нет. Это говорит об избирательности властей, политическом гонении и двойных стандартах», — заявил политик. Текебаев также отметил, что в 2009 году правительства Таджикистана и Кыргызстана подписали протокол в Оше. Далее документ поступил в парламент, но из-за апрельской революции сменилась власть, а новый состав парламента не пропустил документ. «Данный протокол — это лишь намерение, и он не имеет юридической силы», — сказал Текебаев.

