Президент Садыр Жапаров действительно получил диплом Кыргызско-Российского Славянского университета (КРСУ), сообщил ректор университета Владимир Нифадьев. По его словам, Жапаров в 2006 году окончил заочное юридическое отделение КРСУ и на «отлично» защитил дипломную работу на тему «Конституционно-правовой статус депутата Жогорку Кенеша Кыргызстана». Кроме ректора КРСУ, диплом Жапарова подтвердил советник президента и бывший член Конституционного совещания Бекбосун Борубашов. По его словам, Жапаров был студентом-заочником и Борубашов преподавал ему историю государственного и конституционного права. «Ничем не отличался от других студентов. К сожалению, тогда мы не знали, что он станет президентом. Приходил на сессии, посещал занятия нормально», — добавил Борубашов. Почему заговорили о дипломе Жапарова? Обсуждение диплома Жапарова началось на фоне отзыва Центризбиркомом депутатского мандата Орозайым Нарматовой. В ЦИК такое решение приняли после информации от ГКНБ и Минобразования о том, что Нарматова получила диплом о высшем образовании незаконно. 19 января ректор Джалал-Абадского госуниверситета (ЖАГУ), который она окончила, аннулировал приказ о выдаче диплома Нарматовой. По этому делу Нарматова даже вызывали на допрос в ГКНБ. После этого депутат Дастан Бекешев в своем твиттере написал, что ни разу не встречал Жапарова в КРСУ, хотя тоже учился на юридическом факультете в одно время с будущим президентом. «Кто его одногрупники? Отзовитесь», – спросил Бекешев. Информагентство 24.kg стало опрашивать бывших сотрудников и выпускников юрфака КРСУ об учебе Жапарова на факультете. Однако журналистам не удалось найти тех, кто сталкивался бы с ним в университете – кроме Бекбосуна Борубашова, который является советником президента. Читать еще: Орозайым Нарматова больше не депутатка — ЦИК лишила её мандата

