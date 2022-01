В Бишкекском горсуде 21 января завершилось рассмотрение апелляции сторон по делу о похищении Айзады Канатбековой. Судебная коллегия горсуда оставила решение первой инстанции без изменений. Тем самым в силе остаётся решение Первомайского райсуда Бишкека, который признал пятерых соучастников похищения виновными по статье «Похищение группой лиц по предварительному сговору» и приговорил к разным срокам: от 6,5 до 7 лет лишения свободы под стражей. По этому делу осудили пять человек: Кубаныча Токон уулу, Замирбека Раманкулова, Ажикабыла Рысбай уулу, Орозбека Нурумбетова и Сыймыка Молдосариева. Заседание 21 января в Бишкекском горсуде. Фото: Мундузбек Калыков / «Клооп». Почему подали апелляцию? Апелляцию подали и потерпевшая сторона, и обвиняемые. Из подсудимых Нурумбетов полностью признал вину, Молдосариев сказал, что частично её признаёт, а остальные вины не признали. На прениях сторон 21 января адвокаты подсудимых Рысбай уулу и Токон уулу просили для них оправдательного приговора. Защитники остальных просили назначить своим подзащитным пробационный надзор. Сами осужденные на заседании сказали, что не планировали похитить девушку, «всё получилось случайно» и просили прощения у матери убитой девушки Назгуль Шакеновой. Потерпевшая сторона же, которой выступает Шакенова, просила изменить приговор в части возмещения суммы морального и материального ущерба. Согласно решению суда первой инстанции, все пять обвиняемых должны были выплатить всего 100 тысяч сомов. Но потерпевшая сторона не согласна с этим, и просила суд взыскать с четверых подсудимых (кроме Молдосариева) по 100 тысяч сомов с каждого. Кроме того, потерпевшая сторона сообщила, что достигла мирного соглашения с Сыймыком Молдосариевым и поддержала прошение адвоката назначить ему пробационный надзор. Будем обжаловать В интервью «Клоопу» адвокат потерпевшей стороны Нурбек Токтакунов сообщил, что они обжалуют решение Бишкекского горсуда в Верховном суде. «Существующая практика судов абсурдная, когда они взыскивают [моральный ущерб] солидарно со всех подсудимых. Возникает такая ситуация, когда чем больше преступников, тем меньше компенсация. [Например], если женщину изнасилует один человек, то с него 100 тысяч [сомов] моральной компенсации. Если изнасилует в группе 10 человек, тогда с них соответственно компенсация будет в десять раз меньше», — сказал он. Нурбек Токтакунов. Фото: Александр Александров / «Клооп». По его словам, действующий Уголовный кодекс позволяет взыскивать с каждого подсудимого по 100 тысяч сомов. Не согласны с решение горсуда и посудимые. По словам родственницы Замирбека Раманкулова, они также будут обжаловать приговор. О том, как проходили предыдущие заседания по этому делу, можно прочитать здесь. Похищение и убийство Айзады Канатбековой Айзаду Канатбекову похитили для принудительного вступления в брак утром 5 апреля 2021 года. Похищение было заснято на городскую видеокамеру. Спустя два дня пастух обнаружил в поле недалеко от Бишкека машину, где было найдено тело девушки. В той же машине было и тело похитителя Замирбека Тенизбаева. Момент похищения Айзады Канатбековой попал на камеры видеонаблюдения. Фото: Скриншот с камеры наблюдения. Милиция сообщила, что мужчина задушил девушку, а затем покончил с собой. Позже стало известно, что Тенизбаев перед убийством изнасиловал Канатбекову. Похищение, убийство девушки и действия милиции вызвали широкий общественный резонанс. На следующий день после обнаружения тела девушки сотни граждан, недовольных бездействием правоохранителей, вышли на митинг в Бишкеке и Оше. Собравшиеся требовали отставки главы ГУВД Бишкека Бакыта Матмусаева и министра внутренних дел Улана Ниязбекова. Милицейские чиновники дали пресс-конференцию, на которой пытались оправдать долгие поиски девушки. В течение двух дней после убийства милиция задержала обвиняемых в соучастии в похищении убитой. Кроме дела о похищении было заведено дело об убийстве девушки и дело о халатности сотрудников РУВД Первомайского района. Дело об убийстве Айзады Канатбековой прекращено в связи со смертью ее похитителя и убийцы Замирбека Тенизбаева, покончившего с собой. Уголовное дело о халатности милиционеров, приведшей к убийству Айзады Канатбековой, расследует бишкекское управление ГКНБ. Это следствие длится уже больше 9 месяцев и неизвестно на какой оно стадии. Потерпевшая сторона заявляет, что дело намеренно затягивают и не доводят до суда. Однако, ГКНБ говорит, что следствие идёт, а Генпрокуратура заявила, что дело «находится на особом контроле» надзорного органа. Читать по теме: Адвокат Токтакунов: Дело о халатности милиционеров при поиске Айзады Канатбековой намеренно затягивают

