20 января Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Рыскелди Момбекова в качестве кандидата в депутаты по №27 Первомайскому избирательному округу города Бишкек. Решение было принято единогласно, за отказ в регистрации проголосовали 10 из 10 членов ЦИК. Причиной стало то, что Момбеков «не сдал в установленном порядке диплом о высшем образовании». Но ведь ранее они искали, искали и нашли дубликат диплома политика в вузе? Рассказываем. ЦИК требует настоящий диплом По информации рабочей группы ЦИК, Министерство образования и науки сообщило, что Момбеков не заканчивал Кыргызский национальный университет им.Жусупа Баласагына в 2003 году. Представитель министерства, присутствовавший на встрече, сказал, что специальная комиссия проверила архивы Национального университета и не нашла доказательств того, что Момбеков закончил учебу. Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова также напомнила, что Момбеков подавал документы на обучение в Дипломатическую академию на основе первого диплома. Шайлдабекова считает, что Момбеков незаконно получил второй диплом. «В дипломе полученном от Дипломатической академии Рыскелди Чыныбековича, написано, что он поступил в учебное заведение на основе первого высшего образования. Если быть точным, диплом был получен в 2003 году», — сказала Шайлдабекова. Похитители дипломов Представитель экс-депутата сообщил, что первый диплом Момбекова украли из сейфа во время октябрьских событий 2020 года. Также представитель отметил, что подлинность диплома должен установить суд, а не Министерство образования. Ранее представитель говорил, что Момбеков подавал в МВД заявление о потере диплома. В статье 59 Закона о выборах указано, что у депутата парламента должно быть высшее образование. Такое изменение было принято в августе 2021 года. Претензии ГКНБ Ранее Момбекова заподозрили в подделке диплома и в ГКНБ даже начали досудебное производство по этому факту. По данным Госкомитета, регистрационный номер диплома политика принадлежит другому человеку. Якобы, используя этот диплом, Момбеков смог поступить на заочное отделение в Дипакадемию и получил второе высшее образование. ГКНБ посчитал, что он не мог получить второй диплом без первого. В связи с этим ЦИК отозвал регистрацию Момбекова. Только вот Бишкекский административный суд, а затем и Верховный суд восстановили Момбекова в качестве кандидата. Однако в Жогорку Кенеш «Социал-демократы» так и не прошли. Но диплом же нашли? Да, 7 декабря 2021 года на заседании ЦИК выяснилось, что есть копия диплома о первом образовании Момбекова — в Дипакадемии. И что теперь? Рыскелди Момбеков хотел снова баллотироваться в депутаты по Первомайскому избирательному округу № 27. Но теперь принять участие в выборах он не сможет, пока не оспорит решение ЦИК. Снова. Рыскелди Момбеков — депутат шестого созыва от СДПК, сторонник бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В последний год не раз критично высказывался в отношении представителей власти, в том числе в отношении своих коллег депутатов. Например, он раскритиковал депутатов, ездивших «на чай» к президенту Садыру Жапарову, а после встречи изменивших свою позицию по поводу ряда законопроектов. Требовал отставки главы минздрава Алымкадыра Бейшеналиева, называя его комиком, а не министром. Момбеков говорил, что чиновник опозорил страну с настойкой аконита (иссык-кульский корень), как лекарства от COVID-19. А министра цифрового развития Дастана Догоева Момбеков и вовсе обвинил в коррупции. На последних выборах он баллотировался от партии «Социал Демократы», которая по итогам выборов в парламент не прошла.

