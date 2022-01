Состояние подростка из Кара-Суу, который выстрелил в себя из отцовского пистолета, удовлетворительное. Об этом «Клоопу» сообщили в Ошской городской клинической больнице. В больнице отметили, что мальчик поступил с диагнозом «огнестрельное ранение грудной клетки слева, без повреждения внутренних органов». По данным больницы, пуля не попала в грудную клетку, а прошла по касательной. «Мальчик уже ходит и разговаривает, а его рана не входит в число тяжелых. Не знаем, как и при каких обстоятельствах он в себя выстрелил, но мы со своей стороны оказываем ему всю необходимую медицинскую помощь», — сообщили в больнице. Подростка обещают выписать в течение недели. По данным издания Turmush, несчастный случай произошел в селе Дыйкан-Кыштак Кара-Суйского района. «20 января сотрудник оперативно-следственной группы УВД Ошской области, направляясь на работу, зашел в ванную, а табельное огнестрельное оружие Макарова с 16 патронами положил на стол в другой комнате. В это время его 13-летний сын О.И. собирался в школу, увидев оружие, взял поиграться, и случайно выстрелил в себя», — пишет издание. В УВД Оша информацию пока не подтвердили.

