Компания «SKY Industrial Group» строит в Кыргызстане первый завод по производству лифтов. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по инвестициям и развитию. По информации агентства, завод будет производить более трех тысяч единиц разного оборудования: пассажирские, грузопассажирские и больничные лифты, а также подъемники. На предприятии также будут производить бронированные двери и дорожные знаки. Завод расположиться на 20 тысячах кв.м, где будут находится отделы инноваций, лаборатории и шоурум тестовой башни. Техническую линию производства разработали специалисты из Китая, Южной Кореи и Кыргызстана. По плану, завод сможет обеспечить более 200 рабочих мест, стоимость проекта 110 млн сомов. «Страна сможет отличиться конкурентоспособной продукцией, отвечающей стандартам качества, как по уровню безопасности, так и по уровню комфорта. Компания планирует реализовать свою продукцию не только в Кыргызстане, а также выйти на рынок Центральной Азии», — сообщили в агентстве. Где будет находится завод и когда он должен будет заработать пока не сообщили.

