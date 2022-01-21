Минздрав сообщил, что за сутки на 21 января в Кыргызстане зарегистрировали 788 новых случаев заражения коронавирусом.
- Бишкек — 523;
- Ош — 12;
- Чуйская область — 137;
- Ошская область — 17;
- Таласская область — 17;
- Нарынская область — 7;
- Иссык-Кульской область — 17;
- Джалал-Абадская область — 28;
- Баткенская область — 30.
За все время пандемии в стране выявили 193 816 случаев заражения коронавирусом.
Также по информации минздрава, за сутки скончался один пациент с COVID-19. Всего за время пандемии в Кыргызстане скончались 2 843 пациента с коронавирусом.
Из больниц и стационаров за сутки выписали 284 пациента, за все время коронавирусом переболели 181 976 пациентов.
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