Минздрав сообщил, что за сутки на 21 января в Кыргызстане зарегистрировали 788 новых случаев заражения коронавирусом. Бишкек — 523;

Ош — 12;

Чуйская область — 137;

Ошская область — 17;

Таласская область — 17;

Нарынская область — 7;

Иссык-Кульской область — 17;

Джалал-Абадская область — 28;

Баткенская область — 30. За все время пандемии в стране выявили 193 816 случаев заражения коронавирусом. Также по информации минздрава, за сутки скончался один пациент с COVID-19. Всего за время пандемии в Кыргызстане скончались 2 843 пациента с коронавирусом. Из больниц и стационаров за сутки выписали 284 пациента, за все время коронавирусом переболели 181 976 пациентов.

