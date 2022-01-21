Минздрав сообщил, что за сутки на 21 января в Кыргызстане зарегистрировали 788 новых случаев заражения коронавирусом.

  • Бишкек — 523;
  • Ош — 12;
  • Чуйская область — 137;
  • Ошская область — 17;
  • Таласская область — 17;
  • Нарынская область — 7;
  • Иссык-Кульской область — 17;
  • Джалал-Абадская область — 28;
  • Баткенская область — 30.

За все время пандемии в стране выявили 193 816 случаев заражения коронавирусом.

Также по информации минздрава, за сутки скончался один пациент с COVID-19. Всего за время пандемии в Кыргызстане скончались 2 843 пациента с коронавирусом.

Из больниц и стационаров за сутки выписали 284 пациента, за все время коронавирусом переболели 181 976 пациентов.

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