20 января на трассе Баткен-Ош в результате ДТП скончались двое игроков футбольного клуба «Алай» из Оша. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы ошской милиции. По данным ведомства, ДТП произошло накануне: на въезде из Нооката в Ош столкнулись две автомашины — Mercedes и Hyundai Porter. В результате аварии скончались два человека, есть один пострадавший. Футбольный клуб «Алай» на своей официальной странице в Instagram сообщил, что в ДТП погибли двое игроков их клуба — 23-летний Жахонгир Махмудов и 21-летний Асад Алимов. Фото футбольного клуба «Алай». Погибшие игроки Жахонгир Махмудов и Асад Алимов. В клубе отметили, что Алимов ранее играл в резервной команде «Алай», и в январе 2020 года перешел в основную команду, которая играет в высшей лиге чемпионата страны. Жахонгир Махмудов присоединился к клубу в январе 2018 года. Он забил победный гол на домашнем матче Кубка Кыргызстана. «Асадбек и Жахонгир пользовались у одноклубников и тренеров огромным уважением. Их ценили как добрых, спокойных, внимательных и отзывчивых ребят. Руководство, тренерский штаб и футболисты скорбят о невосполнимой утрате и выражают соболезнования родным и близким. Мы сохраним добрые воспоминания о Жахонгире и Асаде», — написали на странице клуба. В футбольном клубе «Нур-Баткен» сообщили, что игроки недавно подписали контракт с ними, и должны были пополнить ряды их клуба. «Они с 10 по 20 января были на просмотрах в Баткене, подписали контракт с нашим футбольным клубом. Должны были участвовать в турнире в Узбекистане, и уехали домой, чтобы отдохнуть до 23 января. От имени клуба и народа Баткена выражаем соболезнования семье Асадбека и Жахонгира», — написал клуб на своей странице в Instagram.

