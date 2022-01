Власти в очередной раз заговорили о реконструкции загородного дома первого выборного старосты (мэра) Пишпека Ильи Терентьева. Предположительно, дом был построен в конце 19 века. Он включен в Государственный список памятников истории и культуры. Дом Ильи Терентьева раньше / сейчас



Фото: Центральный госархив; Peshcom В пресс-службе минкульта сообщили, что всё-таки нашли спонсоров, готовых заняться реконструкцией памятника. Так, по их словам, ремонт проведут за счет объединения «Дордой». Ориентировочно на ремонтные работы будет потрачено 11 млн сомов. В ведомстве обещают, что реконструкцию здания закончат к концу ноября 2022 года. Проектом реставрации дома занимался научно-исследовательский проектный институт «Кыргызреставрация». Реконструкция заброшки и обещания властей За последние 20 лет мэрия, БГА, минкультуры и другие госструктуры безуспешно поднимали вопрос восстановления дома. В минкульте «Клоопу» рассказали, что проект восстановления дома Терентьева уже давно готов, но все упирается в отсутствие финансов. В далёком 2013 году власти в очередной раз заговорили о реконструкции заброшенного дома Терентьева. Тогда в рамках проекта реставрации планировали восстановить парк, находящийся вокруг памятника. На самой территории парка обещали размещестить детские кафе и площадки, фонтаны, водоем, беседки. Но власти так и не смогли найти средства для такого проекта, а в бюджете по их словам, денег на это не было предусмотрено. Усадьба первого мэра Построенная в конце XIX века, усадьба была украшением северной части города. Первый этаж выполнен из кирпичей, а второй из дерева. Вокруг дома был высажен сад, который затем стал одним из первых городских парков, но позже был вырублен. В советское время рядом со зданием построили Дворец Пионеров, а в доме Терентьева открыли краеведческий и туристический кружки. В начале 2000-х здание превратилось в безмолвную заброшку, несмотря на то, что было включено в республиканский список памятников. Бишкекчане нередко возмущались состоянием дома Терентьева — некоторые интернет-пользователи сравнивали его с уцелевшим после ядерного взрыва зданием. Терентьев увековечил своё имя в истории столицы Кыргызстана тем, что привёл в порядок улицы и дал Пишпеку облик города.

