Кыргызстан и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в строительстве атомных станций (АЭС) малой мощности. Об этом 20 января сообщила российская госкомпания «Росатом» на своем официальном сайте. Документ «Росатом» и Министерство энергетики Кыргызстана подписали на международной выставке «Экспо-2020» в Дубае (ОАЭ). «В рамках меморандума […] стороны выражают заинтересованность в развитии сотрудничества по сооружению атомной станции малой мощности на базе реакторной установки РИТМ-200Н на территории Киргизии», – говорится в пресс-релизе «Росатома». Кроме строительства АЭС малой мощности, меморандум предполагает содействие в развитии ядерной инфраструктуры Кыргызстана и повышение квалификации научно-технического персонала в областях атомной энергетики. В пресс-службе Минэнерго сообщили журналисту «Клоопа», что решение о строительстве малой АЭС еще не принято. Его можно принять после экспертиз, проверок и общественного обсуждения на всех этапах. «Подчеркнем, что на данном этапе кыргызской стороной всего лишь высказана заинтересованность в изучении перспективной разработки российских атомщиков», — сообщили в пресс-службе. В 2019 году компания «ЮрАзия» планировала добывать уран в Иссык-Кульской области. Однако после митингов активистов в Бишкеке против добычи урана, правительство отозвало лицензию у компании, а тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон о запрете на добычу урана и тория. В последний раз инициативу по добыче урана и тория выдвинуло минэнерго в сентябре 2021 года. Тогда в министерстве заявили, что разработкой месторождений могут заняться госкомпании.

