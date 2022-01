Глава компании «Регион ойл» Назгуль Айдарова отрицает связь предприятия с семьей главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. В интервью изданию «Вечерний Бишкек» она заявила, что все озвученные в расследовании Temirov LIVE факты не соответствуют действительности. «Предприятие “Кыргыз Петролеум Компани” и семья Ташиевых не имеют отношения к моей компании. Более того, указанный в ролике Болота Темирова мазут не имеет никакого отношения к “Кыргыз Петролеум Компани”. Я, как и все, покупаю сырую нефть в Кочкор-Ате, передаю ее на переработку заводу, а потом реализую продукцию на местном рынке. При этом, плачу акциз и налоги на прибыль и на добавленную стоимость», — сказала Айдарова. По её словам, в стоимость мазута включены все расходы по доставке груза и оплате труда, что в свою очередь влияет на цену экспортных товаров. При этом она добавила, что планирует покупать мазут у «Кыргызнефтегаза» по протокольной цене и экспортировать его в Узбекистан. «В завершение призываю журналистов не публиковать не соответствующие действительности материалы в социальных сетях и не приводить ложные факты», — заявила Айдарова. Расследование Temirov Live о Ташиевых. Скрин видео Temirov Live Что за расследование? Журналисты Temirov Live 20 января опубликовали расследование, где рассказали о «схеме Ташиевых», которая позволила заработать компании, связанной с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, 37 млн сомов всего за два дня. Новое расследование связано с племянником Ташиева — Байгазы Матисаковым, который после октябрьских событий в 2020 году возглавил «Кыргыз Петролеум Компани», дочернюю фирму госкомпании «Кыргызнефтегаз». «Камчыбека Ташиева еще до его прихода во власть связывали с топливным бизнесом. На его братьев оформлен джалал-абадский нефтеперерабатывающий завод: Казыбек Ташиев – учредитель, а Шайырбек Ташиев значится директором», — рассказывает в расследовании журналист Болот Темиров. По словам Темирова, расследователи из OCCRP помогли журналистам найти документы об экспортных операциях компании «Регион ойл». По данным из документов, компания занимается экспортом мазута «Кыргыз Петролеум Компани», которую возглавляет племянник Ташиева. Журналист рассказал, что «Регион ойл» экспортирует мазут по 34 цента за килограмм. За два дня – 23 и 24 июня 2021 года – компания поставила в Узбекистан 3 666 тонн мазута госпредприятия от «Кыргыз Петролеум Компани». При этом на самом госпредприятии на 7 июля 2021 года мазут стоил по 22 цента за килограмм. «Делаем несложные подсчеты и получаем разницу в 37 млн сомов. То есть, компания-посредник получает прибыль за счет экспорта продукции государственного завода – и это за два дня», — говорит Темиров. Журналист отмечает, что за год государственная «Кыргыз Петролеум Компани» получает прибыль в 160 млн сомов, тогда как посредник «Регион ойл» за счет продукции госзавода получает прибыль на разнице цен в 37 млн сомов всего за два дня. «Это не единственная экспортная операция. На портале “Открытый бюджет” мы видим, что “Регион ойл” платил за таможенное оформление 52 раза –16 апреля [2021] года», — добавляет журналист. Кроме того, источник расследователей рассказал, что племянника Ташиева назначили главой «Кыргыз Петролеум Компани» после выборов президента 10 января 2021 года. «Вопреки воле коллектива неожиданно утром пришли люди Ташиева, привели за руки членов совета директоров и заставили голосовать за избрание нового президента завода — за племянника Ташиева», — цитирует свой источник Temirov Livе. Что за компания «Регион ойл»? По информации реестра Министерства юстиции, «Регион ойл» принадлежит некой Назгуль Айдаровой. По данным журналистов, Айдарова выдвигалась в депутаты Джалал-Абадского горкенеша в апреле 2021 года. В документах для Центризбиркома она указала, что работает бухгалтером на Джалал-Абадском нефтеперерабатывающем заводе, которым владеют братья Ташиевы. Информацию о том, что Айдарова работает на заводе, в интервью журналистам Temirov Live подтвердил депутат парламента Шаирбек Ташиев — родной брат главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Он также подтвердил, что Айдарова руководит «Регион ойл». Журналисты заметили, что экспортные операции компании «Регион ойл» начались после выборов депутатов Джалал-Абадского горкенеша, которые прошли 11 апреля 2021 года. Одним из победителей тех выборов стал Таймурас Ташиев — сын главы ГКНБ. В интервью журналистам Айдарова подтвердила, что ее компания занимается экспортом мазута в Узбекистан и Италию. «Это не единственная связь Назгуль Айдаровой с семьей Ташиевых. В ноябре 2021 года Айдарова была уполномоченной по финансовым вопросам кандидата в депутаты Шаирбека Ташиева. [..] Того самого, кто платит налогов за 40 тысяч сомов дохода, но при этом покупает двухэтажный пентхаус в Бишкеке за 27 млн сомов», — говорит Болот Темиров в своем расследовании. Журналист добавляет, что Шаирбек Ташиев приобрел этот дом в мае 2021 года – через месяц после того, как «Регион ойл» экспортировал мазута на 37 млн сомов всего за два дня.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!