Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что мэр Айбек Джунушалиев вместе с послом Казахстана в Кыргызской Республике Рапилем Жошыбаевым вручили благодарственные письма волонтерам, которые помогли казахстанцам во время массовых протестов. «Ваше благородство не знает границ. Не каждый может оставить свои дела и прийти на помощь тем, кто нуждается в ней. Волонтером становятся только по-настоящему добрые и отзывчивые люди. Спасибо!» — сказал глава муниципалитета. Рапиль Жошыбаев и Айбек Джунушалиев с волонтером. Фото: Пресс-служба мэрии Бишкека Посол Казахстана также поблагодарил волонтеров за поддержку и помощь. По его словам, более 1600 казахстанцев «в силу трагических обстоятельств были вынуждены возвращаться через Бишкек, не только потому что географически ближе, но, прежде всего, потому что Кыргызстан является братской страной, которая подставила свое плечо Казахстану в трудную минуту». Жошыбаев также поблагодарил мэрию Бишкека за поддержку граждан Казахстана в период нестабильной политической ситуации в стране. Джунушалиев отметил, что бишкекчан очень волнуют судьбы кыргызстанцев, находящихся в Казахстане и здоровье Чолпонбека Сыдыкова. Кыргызстанца Сыдыкова избили силовики в Алматы, когда он возвращался в Бишкек. По данным минздрава, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма груди, множественные переломы ребер, открытые переломы обеих костей обеих голеней со смешением. Состояние пациента оценивается специалистами как стабильно тяжёлое. В Казахстане 2 января начались митинги из-за повышения цены на сжиженный газ. 5 января руководство страны ввело режим ЧП в нескольких областях и закрыло границы, в том числе было приостановлено авиасообщение. Из-за этого казахстанцы, возвращавшиеся из других стран, не смогли попасть на родину. Тогда кыргызские волонтеры помогали им в аэропортах, встречали и размещали их в Бишкеке. Также глава Центра инициативной молодежи Аскар Алмаз уулу в своем Instgram 7 января сообщил, что активисты из Кыргызстана начали сбор гуманитарной помощи для отправки в Казахстан.

