Журналиста-расследователя Болота Темирова задержали и увезли из офиса в ГУВД Бишкека. При выходе из кабинета, в котором его вместе с другими журналистами держали около двух часов, он успел сказать: «Мне подкинули».

По словам журналистов и волонтеров, силовики зашли в офис и повалили всех мужчин на пол, женщин посадили. Затем в карман Темирова положили пакетик с темно-зеленым веществом и вытащили его.

Сообщается, что они провели обыск в офисе Temirov Live и забрали процессоры персональных компьютеров, хард-диски и документы.

«Я видела, как они подложили. Я думаю, поэтому они забрали данные с камер видеонаблюдения», — сказала сотрудница Temirov Live Махабат.

Сами журналисты считают, что действия силовиков связаны с расследованиями о компании «Регион ойл». По их данным, это предприятие связано с семьей главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.