Фото: Тилек Бейшеналиев 22 января в офис журналиста расследователя Болота Темирова пришли люди в масках с собакой. Всех сотрудников положили на пол и обыскали. По словам сотрудницы, им сказали, что некая девушка пожаловалась на то, что “возле юрты” некий Болот вынуждал ее попробовать анашу. После этого мужчины в масках подкинули расследователю Болоту Темирова сверток в карман, который потом достали и заявили, что в нем наркотическое вещество. Несколько часов никого не выспускали. Выходили и заходили только предполагаемые силовики, которые представились сотрудниками СБНОН, и юристы. Болота Темирова не показывали журналистам, собравшимся возле офиса редакции “Темиров лайв”. В 22:30 силовики вынесли из офиса процессоры и аппаратуру. Визит силовиков произошел сразу после выхода расследования о семье главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

