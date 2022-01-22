Милиция начала проверку в школе-гимназии №1 в Лебединовке по обращению родителей. Те сообщили, что учительница избивает их детей. В пресс-службе ГУВД Чуйской области рассказали, что через службу 102 в ОВД Аламудунского района поступило сообщение по факту хулиганства в одной из школ.

Родители потребовали следственно-оперативную группу, приехавшую на вызов, разобраться с ситуацией — на видео, снятом самими учениками, видно, как учительница трясёт ученика.

Инспекция по делам несовершеннолетних ОВД и администрация школы пригласили представителей отдела образования района и родителей учеников.

«По предварительным данным, во время урока ученик на видео выразился нецензурной бранью в отношении учительницы. В настоящий момент сообщаем, что отдел образования будет проводить проверку по своему направлению», — добавили в ГУВД.

В соцсетях распространилось сообщение от лица родителя, который уверял, что в школе систематически происходят избиения учеников преподавателями.

«Учитель на этом видео бьет детей, кидается в них мелками, бьет по голове книгами, журналом. Она затрагивает национальный вопрос», — написал родитель.

По его словам, директор школы закрывает глаза на жалобы родителей.

В милиции сообщили, что по итогам проверки будет дана юридическая оценка действиям учительницы.

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