Члена Федерации профсоюзов Кыргызстана Венеру Маймендееву водворили в СИЗО до 3 февраля 2022 года. В пресс-службе Чуйского облсуда сообщили, что такое решение 21 января принял Аламудунский райсуд.

Маймендеева была задержана 20 января по подозрению в мошенничестве. По её словам, заявление на нее написал председатель ФПК Мирбек Асанакунов в 2019 году.

Её дочь Асель Шатманалиева рассказала, что Маймендеева в настоящее время является исполняющей обязанности главы Федерации профсоюзов. 21 января должно было состояться собрание в федерации и Маймендеева могла быть избрана лидером.

Асанакунов — муж депутатки седьмого созыва Гулкан Молдобековой. Известно, что в марте 2021 года суд запретил Мирбеку Асанакунову исполнять обязанности руководителя Федерации профсоюзов.

Скандал с назначением единого руководителя в Федерации профсоюзов Кыргызстана не утихает еще с 2020 года.

Мирбек Асанакунов до 5 февраля 2020 года возглавлял ФПК. Федерация профсоюзов объединяет и координирует действия профсоюзных организаций для защиты прав и интересов трудящихся. Это независимое общественное объединение: оно не подчиняется государству.

Потом Асанакунова заподозрили в подделке документов и вместо него и.о. председателя была избрана Рысгуль Бабаева. После ФПК не раз заявляли о давлении со стороны Мирбека Асанакунова.

25 декабря 2020 года в федерации прошло два отдельных съезда, где выбрали двух руководителей. Один из них Мирбек Асанакунов, а второй — Сагын Бозгунбаев.

Бозгунбаев был зарегистрирован в качестве председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана в органах юстиции. Однако сторонники Асанакунова не дали ему работать, начались судебные тяжбы и митинги.

25 мая у здания МВД прошли два митинга противоборствующих сторон из Федерации профсоюзов. Одна из сторон выступала против председателя ведомства Мирбека Асанакунова, а вторая призывала довести уголовные дела в отношении некоторых участников параллельной им акции протеста.

Правозащитная организация Human Rights Watch сообщала, что с февраля 2020 года правоохранительными органами в Бишкеке по заявлениям Асанакунова в отношении профсоюзных активистов было возбуждено свыше 50 уголовных дел. Четыре из них — после того, как их фигуранты подписали постановление об отставке Асанакунова.

По теме: