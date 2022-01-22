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В офис журналистов расследователей Temirov Live пришла милиция. Известно, что в редакцию пришли сотрудники правоохранительных органов и требуют подписать какие-то документы.

Накануне журналисты Temirov Live опубликовали расследование, где рассказали о «схеме Ташиевых», которая позволила заработать компании, связанной с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, 37 млн сомов всего за два дня.

Новое расследование связано с племянником Ташиева — Байгазы Матисаковым, который после октябрьских событий в 2020 году возглавил «Кыргыз Петролеум Компани», дочернюю фирму госкомпании «Кыргызнефтегаз».

По словам журналиста Болота Темирова, расследователи из OCCRP помогли журналистам найти документы об экспортных операциях компании «Регион ойл». По данным из документов, компания занимается экспортом мазута «Кыргыз Петролеум Компани», которую возглавляет племянник Ташиева.

«Регион ойл» экспортирует мазут по 34 цента за килограмм. За два дня – 23 и 24 июня 2021 года – компания поставила в Узбекистан 3 666 тонн мазута госпредприятия от «Кыргыз Петролеум Компани». При этом на самом госпредприятии на 7 июля 2021 года мазут стоил по 22 цента за килограмм.

«Делаем несложные подсчеты и получаем разницу в 37 млн сомов. То есть, компания-посредник получает прибыль за счет экспорта продукции государственного завода – и это за два дня», — рассказал Темиров.

По информации реестра Министерства юстиции, «Регион ойл» принадлежит некой Назгуль Айдаровой. Она работала бухгалтером на Джалал-Абадском нефтеперерабатывающем заводе, которым владеют братья Ташиевы. Информацию о том, что Айдарова работает на заводе, в интервью журналистам Temirov Live подтвердил депутат парламента Шаирбек Ташиев — родной брат главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Он также подтвердил, что Айдарова руководит «Регион ойл».

После выхода расследования Айдарова стала отрицать связь предприятия с семьей главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.