Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев намерен обратиться в прокуратуру по факту попытки людей в масках забрать записи с камер видеонаблюдения из офиса журналистов расследователей Temirov Live. «Уничтожают доказательства подкидывания наркотиков. Я обращусь в прокуратуру», — написал нардеп в твиттере. Уничтожают доказательства подкидывания наркотиков. Я обращусь в прокуратуру. https://t.co/VsgAE29wio — Дастан Бекешев (@bekeshev) January 22, 2022 В офис Temirov Live пришли силовики — один из них представился начальником СБНОН по Бишкеку. Сотрудница издания рассказала, что их вынудили лечь на пол, потом всех обыскали. Утверждали, что “некий Болот” кого-то вынуждал принимать анашу возле юрты. После этого они, по ее словам, сами положили в карман журналиста Болота Темирова наркотики и показательно их обнаружили. Темирову скрутили руки и положили на пол. Журналистка «Клоопа» зашла в кабинет, в котором проводятся «следственные мероприятия». Там были сами сотрудники Temirov Live, силовики в масках и сотрудники правоохранительных органов в гражданском. Однако силовики вытолкали журналистку и больше не впускали. Журналистов расследователей заперли в офисе с мужчинами в масках и овчаркой. Спустя более часа одна из сотрудниц Temirov Live сумела открыть дверь и сообщила, что силовики пытаются забрать данные камер видеонаблюдения. Накануне журналисты Temirov Live опубликовали расследование, где рассказали о «схеме Ташиевых», которая позволила заработать компании, связанной с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, 37 млн сомов всего за два дня.

