Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев намерен обратиться в прокуратуру по факту попытки людей в масках забрать записи с камер видеонаблюдения из офиса журналистов расследователей Temirov Live.

«Уничтожают доказательства подкидывания наркотиков. Я обращусь в прокуратуру», — написал нардеп в твиттере.

В офис Temirov Live пришли силовики — один из них представился начальником СБНОН по Бишкеку. Сотрудница издания рассказала, что их вынудили лечь на пол, потом всех обыскали. Утверждали, что “некий Болот” кого-то вынуждал принимать анашу возле юрты. После этого они, по ее словам, сами положили в карман журналиста Болота Темирова наркотики и показательно их обнаружили. Темирову скрутили руки и положили на пол.

Журналистка «Клоопа» зашла в кабинет, в котором проводятся «следственные мероприятия». Там были сами сотрудники Temirov Live, силовики в масках и сотрудники правоохранительных органов в гражданском. Однако силовики вытолкали журналистку и больше не впускали. Журналистов расследователей заперли в офисе с мужчинами в масках и овчаркой.

Спустя более часа одна из сотрудниц Temirov Live сумела открыть дверь и сообщила, что силовики пытаются забрать данные камер видеонаблюдения.

Накануне журналисты Temirov Live опубликовали расследование, где рассказали о «схеме Ташиевых», которая позволила заработать компании, связанной с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, 37 млн сомов всего за два дня.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА