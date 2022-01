Пресс-служба МЧС сообщила, что 21 января в Джалал-Абадской области снежная лавина накрыла двух сотрудников золотодобывающей компании. Они погибли. Поиски пропавших после схода снежной лавины в Чаткальском районе. Фото: МЧС По данным ведомства, работники «Вертекс Голд Компани» вели наблюдение за участками дороги Ала-Бука-Жаны-Базар-Кировка в Чаткальском районе, где была опасность схода лавин. В это время сошла снежная масса и они погибли на месте. На месте происшествия работали 5 спасателей МЧС, 5 погрузчиков, экскаватор и около 10 сотрудников компании. Видео: Turmush В 17:30 часов было найдено тело одного сотрудника. Им оказался 31-летний житель Токтогульского района А.Ж. уулу. Тело второго сотрудника удалось найти в 19:15 часов. Ему было 30 лет. В МЧС добавили, что их тела передали правоохранительным органам. Ведется следствие. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего на место прибыл полномочный представитель президента в Джалал-Абадской области Абсаттар Сыргабаев. «Вертекс Голд Компани» — казахстанская золотодобывающая компания, которая с 2003 года разрабатывает месторождение золота Джамгыр в Чаткальском районе. На предприятии работает 800 человек.

