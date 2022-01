В Казахстане силовики избили еще одного кыргызстанца. Об этом сообщил Чолпонбек Сыдыков, которого госпитализировали со множественными травмами из Алматы. Деятель культуры Ассоль Молдокматова опубликовала видео с Сыдыковым, на котором он рассказал, что с ним в камере был еще один кыргызстанец. По данным Молдокматовой, его зовут Алтынбек Суюнбек уулу. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Assol Moldokmatova (@assol_moldokmatova) Эту информацию подтвердил генконсул Кыргызстана в Алматы Назарали Арипов. По его словам, кыргызстанец нашелся и находится в безопасности. Подробности он обещал предоставить позже. Однако Сыдыков рассказал, что Суюнбека уулу также жестоко избили в полицейском участке. По его словам, они вместе ехали в такси и военные задержали их вместе, но после избиения он его не видел. Сам Сыдыков находится в больнице в тяжелом состоянии. По данным минздрава, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма груди, множественные переломы ребер, открытые переломы обеих костей обеих голеней со смещением. Местные силовики задержали его в ночь на 9 января. У него истекал срок временной регистрации и он решил поехать на родину, но его задержали на блокпосту. Спустя 11 дней кыргызстанца нашли в больнице в Алатауском районе. «Мы поднялись по лестнице, затем нас провели в какой-то коридор. Там нас у стенки поставили и давай уже бить всех. Всех били. Там кричали мы все. Потом нас били, били, пускай вот с 10 утра нас били, и в обед уже мои ноги сломали. Били кулаками, ногами, дубинками», — рассказал сам кыргызстанец об избиениях. Чолпонбека Сыдыкова привезли на родину 20 января на карете скорой. По прибытие в Кыргызстан его сразу же госпитализировали в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!