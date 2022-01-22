За прошедшие сутки в Кыргызстане умерли три пациента с COVID-19. По данным минздрава, за все время пандемии из-за коронавирусной инфекции в стране скончались 2 846 человек.

Также за сутки COVID-19 подтвердился у 791 человека. Больше всего заболевших в столице.

  • Бишкек — 488;
  • Чуйская область — 185;
  • Джалал-Абадская область — 39;
  • Баткенская область — 31;
  • Иссык-Кульская область — 17;
  • Таласская область — 9;
  • Ошская область — 8;
  • Ош — 7;
  • Нарынская область — 7.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 194 607 случаев заражения коронавирусом.

Кроме этого, на 22 января в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 1 129 пациентов. Еще 6 697 человек находятся на амбулаторном лечении.

Минздрав также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 466 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 182 442 человека.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА