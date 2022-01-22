За прошедшие сутки в Кыргызстане умерли три пациента с COVID-19. По данным минздрава, за все время пандемии из-за коронавирусной инфекции в стране скончались 2 846 человек.

Также за сутки COVID-19 подтвердился у 791 человека. Больше всего заболевших в столице.

Бишкек — 488;

Чуйская область — 185;

Джалал-Абадская область — 39;

Баткенская область — 31;

Иссык-Кульская область — 17;

Таласская область — 9;

Ошская область — 8;

Ош — 7;

Нарынская область — 7.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 194 607 случаев заражения коронавирусом.

Кроме этого, на 22 января в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 1 129 пациентов. Еще 6 697 человек находятся на амбулаторном лечении.

Минздрав также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 466 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 182 442 человека.