За прошедшие сутки в Кыргызстане умерли три пациента с COVID-19. По данным минздрава, за все время пандемии из-за коронавирусной инфекции в стране скончались 2 846 человек.
Также за сутки COVID-19 подтвердился у 791 человека. Больше всего заболевших в столице.
- Бишкек — 488;
- Чуйская область — 185;
- Джалал-Абадская область — 39;
- Баткенская область — 31;
- Иссык-Кульская область — 17;
- Таласская область — 9;
- Ошская область — 8;
- Ош — 7;
- Нарынская область — 7.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 194 607 случаев заражения коронавирусом.
Кроме этого, на 22 января в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 1 129 пациентов. Еще 6 697 человек находятся на амбулаторном лечении.
Минздрав также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 466 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 182 442 человека.
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