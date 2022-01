Пресс-служба кабмина сообщила, что в Таласе открылась новая вирусологическая лаборатория для выявления COVID-19. В её открытии принял участие глава кабмина Акылбек Жапаров. Открытие лаборатории в Таласе. Фото: Пресс-служба кабмина Сообщается, что современная ПЦР-лаборатория оснащена передовым оборудованием и готова обрабатывать до 800 анализов в сутки. По словам жителей Таласа, до этого для выявления COVID-19 все анализы отправляли в Бишкек, поэтому оперативность выявления вируса была низкой. По данным пресс-службы кабмина, в ближайшее время профиль лаборатории будет расширен и там будут проводить исследования не только на выявление COVID-19. Жапаров отметил, что такие лаборатории должны быть открыты во всех регионах республики. В январе в Кыргызстане выявили новый штамм коронавируса «омикрон», началась четвертая волна эпидемии. После этого зампред кабмина Эдиль Байсалов заявил, что гражданам не обязательно проводить ПЦР-тесты, так как все болеют коронавирусом. Байсалов: Нет необходимости вводить карантин и делать ПЦР-тесты, все болеют COVID-19

